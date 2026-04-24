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Finanzas

Fija EUA requisitos para bajar arancel a acero y aluminio

La reducción arancelaria busca fortalecer las cadenas de suministro regionales e incentivar nuevas inversiones productivas dentro de Estados Unidos.

  • 24
  • Abril
    2026

El Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó en el Federal Register los procedimientos y requisitos para acceder a un beneficio arancelario dirigido a productores de acero y aluminio de México y Canadá que abastecen a la industria automotriz pesada en ese país.

La medida establece una reducción de aranceles que actualmente se ubican en 50%, con la posibilidad de disminuirlos hasta un 25% en envíos que cumplan con los criterios definidos por las autoridades estadounidenses.

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¿En qué consiste el beneficio arancelario anunciado?

El nuevo esquema deriva de una disposición incluida en la proclamación emitida en octubre de 2025 bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que abrió la puerta a ajustes en los aranceles para insumos utilizados en la fabricación de camiones, autobuses y autopartes.

Con la publicación de estos lineamientos, las empresas interesadas ya podrán iniciar el proceso para solicitar el beneficio, el cual había permanecido pendiente pese a las gestiones realizadas ante la Secretaría de Comercio de Estados Unidos.

¿Qué empresas podrían beneficiarse?

El impacto se concentrará principalmente en grandes armadoras y sus cadenas de suministro en América del Norte, incluidas compañías como General Motors, Ford Motor Company y Stellantis, que dependen en gran medida del acero y aluminio producidos en la región.

General Motors Ramos Arizpe

También se verán involucrados proveedores directos e indirectos del sector automotriz pesado, siempre que cumplan con los criterios establecidos por el gobierno estadounidense.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la reducción?

Las empresas deberán cumplir con una serie de condiciones para obtener la disminución arancelaria, entre las que destacan:

1. Cumplir con las reglas de origen del T-MEC, garantizando que los insumos provienen de la región de América del Norte.

2. Procesar el acero y aluminio bajo el criterio de “melted and poured”, es decir, que el fundido y colado se realice dentro de la región.

3. Ser proveedor de la industria automotriz pesada de Estados Unidos, ya sea de forma directa o indirecta.

4. Presentar un plan de compromisos de producción en Estados Unidos, que incluya detalles sobre ubicación de instalaciones y capacidad proyectada.

¿Qué implicaciones tiene esta medida?

La reducción arancelaria busca fortalecer las cadenas de suministro regionales y al mismo tiempo incentivar nuevas inversiones productivas dentro de Estados Unidos, al exigir compromisos concretos de producción.

Para México y Canadá, el esquema representa una oportunidad para mantener su participación en el mercado automotriz estadounidense, aunque condicionado a mayores exigencias regulatorias y de integración regional.

El beneficio no será automático, ya que cada empresa deberá presentar su solicitud y cumplir con los lineamientos establecidos para determinar el nivel de reducción aplicable en cada caso.


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