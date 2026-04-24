Canadá ve los aranceles de EUA como una violación al T-MEC

Los aranceles impuestos por Estados Unidos a las exportaciones de acero, aluminio y sector automotriz detonaron un nuevo choque comercial con Canadá, que acusó una violación directa al T-MEC de cara a la revisión del acuerdo en julio.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, criticó los gravámenes (de 50% al acero y aluminio, y de 25% a los automóviles) al asegurar que exceden cualquier fricción comercial.

“Eso es más que una simple molestia, son violaciones de nuestro acuerdo comercial”, declaró.

Asimismo, el mandatario subrayó que Canadá no aceptará condiciones impuestas en la negociación con Washington.

“No estamos aquí sentados tomando notas y recibiendo instrucciones de Estados Unidos”, afirmó, al insistir en que el diálogo debe mantenerse en términos equitativos entre los socios del tratado.

En paralelo, Estados Unidos ha señalado diferencias con Canadá en temas como productos lácteos, alcohol y contratación pública, lo que ha elevado la tensión en las conversaciones.

No obstante, Carney dijo tener confianza en que ambas partes puedan alcanzar un “resultado satisfactorio”, aunque reconoció que el proceso tomará tiempo.

Cabe mencionar que dentro de este marco, Canadá anunció la creación de un comité asesor sobre su relación económica con Estados Unidos, con miras a defender lo que calificó como “el mejor acuerdo comercial”.

El diplomático destacó que actualmente el 85% del comercio bilateral se mantiene libre de aranceles, lo que representa una de las tasas más bajas a nivel mundial.

Se afina estrategia y equipo negociador

México se encamina a la revisión del T-MEC con un equipo negociador ampliado y una estrategia enfocada en producción regional, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En ese sentido, destacó el gobierno, integró un grupo multidisciplinario para enfrentar una negociación que anticipó será compleja y decisiva.

El equipo incluye especialistas de distintas áreas, por ejemplo, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial; y Diana Alarcón González, representante de México en el Banco Mundial.

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