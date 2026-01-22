Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
fifa_rumbo_a_la_paz_2026_0eaa8a1340
Deportes

FIFA apuesta por la paz rumbo al Mundial de 2026

Gianni Infantino aseguró en Davos que el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá será un evento para unir al mundo, con lleno total

  • 22
  • Enero
    2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que la Copa del Mundo de 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, buscará convertirse en un símbolo de unidad en un contexto global marcado por tensiones políticas y conflictos.

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el directivo sostuvo que el futbol tiene un poder único para tender puentes entre sociedades y celebró los esfuerzos diplomáticos recientes impulsados por Washington.

“Vivimos en un mundo dividido, pero nosotros apoyamos la paz. América va a dar la bienvenida al mundo”, señaló.

Un torneo para romper muros

Infantino recordó que cuando se concedió la sede conjunta a los tres países, las relaciones entre algunos de ellos atravesaban momentos complejos, lo que refuerza, dijo, el mensaje integrador del torneo.

“Necesitamos ocasiones para unir a la gente. Catar 2022 fue un Mundial maravilloso y en 2026 será exactamente igual: una gran celebración de humanidad”, expresó.

El dirigente destacó que el nuevo formato con 48 selecciones y 104 partidos atraerá una atención sin precedentes.

Avalancha de boletos y expectativas récord

Infantino reveló que en apenas cuatro semanas se registraron cerca de 500 millones de solicitudes de entradas y anticipó que se agotarán los aproximadamente siete millones disponibles.

Reconoció que los precios han generado críticas en algunos países europeos, aunque insistió en que la demanda se mantiene firme. También confió en que los trámites de visado para ingresar a Estados Unidos serán ágiles.

“Será una Copa del Mundo especial. Ciento cuatro partidos en un mes es como tener 104 Super Bowls”, manifestó.

Impacto económico millonario

Infantino adelantó que el torneo generará un impacto estimado de ocho mil millones de dólares y la creación de más de 824 mil empleos de tiempo completo en la región.

En un tono más personal, compartió una anécdota sobre el trofeo del Mundial.

“Solo los campeones o yo podemos tocarlo. Cuando entendí que como jugador no lo lograría, decidí buscar otra forma… y convertirme en presidente de la FIFA”, dijo.

Con estas cifras y expectativas, el dirigente cerró su intervención defendiendo que el Mundial 2026 será mucho más que futbol: una vitrina global para la convivencia y la celebración colectiva.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5737_56cd5ef7a3
Refuerza UANL vinculación en México con Oficina de Representación
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
Despensa_75043ffcdf
Arranca 2026 con precios al alza: inflación acelera a 3.77%
publicidad

Últimas Noticias

yandel_nuevo_album_32fb4e2f43
Lanza Yandel álbum 'Infinito' con Xavi y Latin Mafia
abierto_australia_calor_extremo_7cb637720f
Ajustan horarios del Abierto de Australia por calor extremo
INFO_7_UNA_FOTO_5_ac9cbb95d9
Muere bombero en incendio en maquiladora Spellman en Matamoros
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
EH_CONTEXTO_1_4c17629ae7
Padre denuncia al Hospital Ángeles por muerte de hijo de 2 años
publicidad
×