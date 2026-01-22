FIFA apuesta por la paz rumbo al Mundial de 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que la Copa del Mundo de 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, buscará convertirse en un símbolo de unidad en un contexto global marcado por tensiones políticas y conflictos.

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el directivo sostuvo que el futbol tiene un poder único para tender puentes entre sociedades y celebró los esfuerzos diplomáticos recientes impulsados por Washington.

“Vivimos en un mundo dividido, pero nosotros apoyamos la paz. América va a dar la bienvenida al mundo”, señaló.

Un torneo para romper muros

Infantino recordó que cuando se concedió la sede conjunta a los tres países, las relaciones entre algunos de ellos atravesaban momentos complejos, lo que refuerza, dijo, el mensaje integrador del torneo.

“Necesitamos ocasiones para unir a la gente. Catar 2022 fue un Mundial maravilloso y en 2026 será exactamente igual: una gran celebración de humanidad”, expresó.

El dirigente destacó que el nuevo formato con 48 selecciones y 104 partidos atraerá una atención sin precedentes.

FIFA President, Gianni Infantino, highlighted the significant economic and social impact of the FIFA World Cup in his address to open the “Davos Kick-off for FIFA World Cup 2026” session at the @wef today:



"The upcoming tournament will unite people and cultures while… pic.twitter.com/xF8oWMQtKb — FIFA Media (@fifamedia) January 22, 2026

Avalancha de boletos y expectativas récord

Infantino reveló que en apenas cuatro semanas se registraron cerca de 500 millones de solicitudes de entradas y anticipó que se agotarán los aproximadamente siete millones disponibles.

Reconoció que los precios han generado críticas en algunos países europeos, aunque insistió en que la demanda se mantiene firme. También confió en que los trámites de visado para ingresar a Estados Unidos serán ágiles.

“Será una Copa del Mundo especial. Ciento cuatro partidos en un mes es como tener 104 Super Bowls”, manifestó.

Impacto económico millonario

Infantino adelantó que el torneo generará un impacto estimado de ocho mil millones de dólares y la creación de más de 824 mil empleos de tiempo completo en la región.

En un tono más personal, compartió una anécdota sobre el trofeo del Mundial.

“Solo los campeones o yo podemos tocarlo. Cuando entendí que como jugador no lo lograría, decidí buscar otra forma… y convertirme en presidente de la FIFA”, dijo.

Con estas cifras y expectativas, el dirigente cerró su intervención defendiendo que el Mundial 2026 será mucho más que futbol: una vitrina global para la convivencia y la celebración colectiva.

