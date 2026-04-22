Wall Street cierra verde con nuevos récords por tregua EUA-Irán

Wall Street cerró este miércoles en verde después de que Estados Unidos anunciara la ampliación de su alto el fuego con Irán.

Te recomendamos: Trump extiende el alto al fuego indefinidamente contra Irán

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.69% hasta 49,490 unidades

: sube 0.69% hasta 49,490 unidades S&P 500 : sube 1.05% hasta 7,137 unidades

: sube 1.05% hasta 7,137 unidades Nasdaq: sube 1.64% hasta 24,657 unidades

El mercado rebotó tras dos días de pérdidas por la expectativa de avances en la crisis en Medio Oriente, aunque el petróleo ha seguido presionado al alza por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Así cerraron las acciones en plano corporativo

Pese a todo, se registraron ganancias en la mayoría de sectores corporativos, encabezados por el tecnológico con 2.3%, y el de comunicaciones 1.41% que engloban a las grandes cotizadas.

Analistas mencionaron que este conflicto no beneficia a ninguno de los dos bandos, por lo que en lugar de dirigirse a una resolución, "los mercados simplemente siguen adelante".

También señalaron que la temporada de resultados trimestrales está siendo positiva, y la gran mayoría de las empresas del S&P 500 han superado las previsiones.

La fabricante de aviones Boeing subió un 5.5% tras reportar una reducción en sus pérdidas y anunciar que espera aumentar pronto la producción de su aparato estrella, el 737 Max.

En otros mercados, el oro se incrementaba a $4,754 dólares la onza y el euro se cambiaba a $1.17 dólares.

Comentarios