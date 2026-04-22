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Coahuila

Arranca ampliación del C2 en Saltillo para reforzar la seguridad

El edil destacó que este proyecto cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y forma parte de una inversión histórica de 1,100 millones de pesos

  • 22
  • Abril
    2026

El alcalde de Javier Díaz González puso en marcha los trabajos de ampliación del Centro de Control y Comando (C2) de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objetivo de fortalecer el modelo de seguridad y mantener a la capital de Coahuila como una de las ciudades más seguras del país.

El edil destacó que este proyecto cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y forma parte de una inversión histórica de mil 100 millones de pesos destinada a este rubro durante 2026.

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Como parte de estas acciones, se destinarán más de 8 millones de pesos específicamente para la ampliación del C2, lo que permitirá la instalación de 500 nuevas cámaras de videovigilancia, incrementando en más de 50 por ciento la infraestructura existente desde inicios de 2025. 

Además, el alcalde resaltó que en lo que va del año también se han realizado mejoras como la rehabilitación del cuartel del Grupo de Reacción Sureste, así como la entrega de patrullas, motocicletas, chalecos balísticos y uniformes para fortalecer a las corporaciones de seguridad.


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