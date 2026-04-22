México impulsa 'Embajadores de la Innovación'

México fortalece su apuesta por la innovación como motor de crecimiento económico con el lanzamiento del programa “Embajadores de la Innovación”, una estrategia nacional que busca articular talento, inversión y desarrollo tecnológico para posicionar al país como referente en la generación de conocimiento y riqueza.

En este contexto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó que la innovación será clave para el crecimiento económico de las próximas generaciones.

“Si no tenemos una mayor capacidad de innovación, es muy difícil lograr las metas que nos hemos propuesto”, advirtió, al destacar la importancia de construir un ecosistema sólido que genere valor y riqueza.

Asimismo, se detalló que InnovaFest recorrerá cinco sedes en 2026: Monterrey el 29 de mayo, Querétaro el 21 de agosto, Guadalajara el 18 de septiembre, Mérida el 6 de noviembre y una edición nacional en Morelos el 11 de diciembre, con la participación de fondos de inversión internacionales, emprendedores y desarrolladores mexicanos.

Por su parte, la responsable del proyecto, Cecilia Bañuelos, explicó que esta iniciativa funcionará como una plataforma de conexión entre estudiantes, investigadores, empresas y startups.

“InnovaFest es la estrategia nacional de impulso y fortalecimiento de la innovación”, señaló, al destacar que se basa en el reconocimiento del talento y la generación de alianzas productivas.

El gobierno federal destacó que el programa permitirá a emprendedores acceder a más de 80 fondos de inversión y visibilizar sus proyectos a nivel nacional e internacional, consolidando a México como un referente en innovación y desarrollo tecnológico con impacto económico y social.

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