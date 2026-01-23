Computadoras y accesorios ‘empujan’ exportaciones de NL

Aunque las exportaciones de Nuevo León mostraron una ligera desaceleración en el balance al tercer trimestre del año, el sector de computación y accesorios electrónicos fue el de mejor desempeño, logrando un avance de más de 26 por ciento.

Analistas reconocen que aunque la política arancelaria de Estados Unidos está perjudicando a las empresas del estado, algunos rubros están marcando la diferencia.

De enero a septiembre pasado, el valor de las exportaciones de Nuevo León apenas consiguió una tasa de crecimiento de 0.8%, en comparación con el alcanzado en el mismo periodo de 2024.

En Nuevo León hubo subsectores que padecieron de enero a septiembre pasado caídas de hasta -12.1% anual en el valor de sus exportaciones, tal es el caso de las industrias metálicas básicas –las del acero, aluminio y cobre-, las cuales sumaron en los primeros nueve meses del año pasado $1,761 millones de dólares en exportaciones, cuando en el mismo periodo del 2024 alcanzaron $2,002 millones de dólares.

Sin embargo, las exportaciones de Nuevo León lograron esquivar una caída debido al repunte que tuvieron otros subsectores, como es el caso del de fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, el cual aumentó el valor de sus exportaciones en un 26.1 por ciento.

Este subsector de enero a septiembre pasado sumó un valor de exportaciones por $5,045 millones de dólares.

La industria química fue otro sector que repuntó en 69.6% la cifra de sus exportaciones, al alcanzar un valor de $835 millones de dólares.

También contribuyó que el segmento de fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica mantuvo y creció ligeramente en 0.4% anual sus exportaciones, las cuales registraron en los primeros nueve meses del año un total de $7,473 millones de dólares en Nuevo León.

Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex, destacó la diversificación de la industria manufacturera de Nuevo León, sin embargo, también advirtió la importancia que tienen en el estado los subsectores sujetos a aranceles de parte de Estados Unidos.

“Es innegable la afectación que trajo consigo la política arancelaria de Estados Unidos, esto a pesar del trato casi preferencial que tiene México, respecto al resto del mundo. Razón por la que otros subsectores están aumentando sus exportaciones”, señaló.

El sector exportador es de gran importancia en la economía de Nuevo León, en la medida que esté fuerte, que logre mantenerse, no caer, es bueno para el estado. Tenemos una industria exportadora de gran peso, generadora de miles de empleos, puntualizó.

Comentarios