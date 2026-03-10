Podcast
Reporte Ciudadano
Finanzas

Nuevo León, líder en empleo manufacturero y de servicios

La entidad también encabeza la lista nacional con 15,660 empleos generados, según el acumulado de enero a febrero de 2026

  • 10
  • Marzo
    2026

Nuevo León se colocó como líder en generación de empleo manufacturero y de servicios al ser la entidad que generó un mayor número de plazas laborales en ambos sectores durante los primeros dos meses de 2026, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con cifras del organismo, el estado creó 14,252 empleos en manufactura y 15,660 en servicios, superando a todas las demás entidades del país.

El sector manufacturero en Nuevo León mostró un crecimiento destacado del 43.5% en la creación de empleos solo durante febrero de 2026, con 8,201 nuevos puestos registrados frente a los 5,717 del mismo mes en 2025.

Este incremento refleja la fortaleza de la industria local y su capacidad para impulsar el empleo formal en la región.

Nuevo León genera más empleos manufactureros

En comparación con otras entidades, Nuevo León generó más empleos en manufactura que la suma de Baja California (4,412), Jalisco (4,315) y el Estado de México (4,232), quienes ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar nacional, respectivamente. 

Esto reafirma la relevancia económica y productiva del estado en este sector clave.

Por otra parte, en el sector servicios, Nuevo León también encabeza la lista nacional con 15,660 empleos generados en el acumulado de enero a febrero de 2026, superando a estados como Morelos (5,875), Veracruz (5,481) y Guanajuato (5,066).

Este crecimiento contribuye a diversificar la economía local y dinamizar el mercado laboral.

Al respecto, la secretaria de Economía en Nuevo León, Betsabé Rocha, destacó la importancia de estas cifras:

“El crecimiento del empleo en manufacturas durante febrero confirma la relevancia de este sector para la economía de Nuevo León. La industria continúa generando oportunidades laborales y fortaleciendo el desarrollo productivo del estado”.

Además, subrayó que el trabajo conjunto entre empresas, trabajadores y gobierno es fundamental para mantener este ritmo de crecimiento.


