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Finanzas

Confianza del consumidor en EUA cae por guerra con Irán

De acuerdo con el índice elaborado por la Universidad de Michigan, el indicador se ubicó en 49.8 puntos, su cifra más baja desde 1978

  • 25
  • Abril
    2026

La confianza de los consumidores en Estados Unidos cayó en abril a su nivel más bajo desde que existen registros, afectada por el encarecimiento de los combustibles y el impacto económico del conflicto con Irán.

De acuerdo con el índice elaborado por la Universidad de Michigan, el indicador se ubicó en 49.8 puntos, su cifra más baja desde 1978.

El dato representa una caída mensual de 6.6 % respecto a marzo y una disminución anual de 4.6 %, reflejando el deterioro en la percepción económica de los hogares.

Evaluación y expectativas en retroceso

La evaluación de la situación actual descendió a 52.5 puntos, con una baja de 5.9 % mensual y 12.2 % anual.

Por su parte, el índice de expectativas de los consumidores se situó en 48.1 unidades, lo que evidencia el pesimismo sobre el desempeño económico en el corto plazo.

Las expectativas de inflación también mostraron un incremento significativo:

  • A un año: subieron de 3.8 % a 4.7 %, el mayor aumento mensual desde abril de 2025
  • A largo plazo: alcanzaron 3.5 %, su nivel más alto desde octubre del mismo año

Según Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores, el conflicto internacional ha impactado principalmente a través del aumento en los precios de la gasolina.

La guerra ha afectado el tránsito en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro global de petróleo, lo que ha elevado los costos de energía y otras materias primas.

Este escenario ha repercutido directamente en la inflación y en la percepción de estabilidad económica entre los consumidores.

Aunque un reciente alto el fuego y una ligera baja en los precios del combustible han dado cierto respiro, los analistas advierten que la confianza difícilmente se recuperará sin una estabilización sostenida del mercado energético.


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