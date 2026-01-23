Disparan gafas de Macron acciones de iVision Tech

Las gafas de sol de aviador de Emmanuel Macron, presidente de Francia, provocaron una subida relevante en las acciones de su fabricante, iVision Tech IVN.MI durante la jornada del jueves.

El alza fue de casi 28% y ocurrió después de que dichas gafas se viralizaran como parte del look del presidente francés durante su discurso en el Foro Económico Mundial anual de Davos.

El grupo, propietario de la marca francesa de gafas de alta gama Henry Jullien, dijo que el modelo que llevaba Macron era su Pacific S 01, con un precio de 659 euros ($770 dólares), según muestra su página web.

El CEO de iVision Tech, Stefano Fulchir, declaró al respecto que “sin duda ha creado un efecto sorpresa en las acciones”.

De esta manera, el repunte de las acciones añadió unos 3.5 millones de euros ($4.1 millones de dólares) a la capitalización bursátil de la empresa italiana fabricante de dichas gafas.

Los memes, comentarios y especulaciones sobre la aparición de Macron se dispararon también en las redes sociales, con omnipresentes referencias a la película de 1986 Top Gun, protagonizada por Tom Cruise.

La oficina de Macron dijo que la elección de llevar gafas de sol durante su discurso, que tuvo lugar en el interior, fue para proteger sus ojos debido a la rotura de un vaso sanguíneo. No confirmó la marca de las gafas.

Sin embargo, Fulchir dijo que podía reconocer claramente las gafas Henry Jullien, que dijo haber enviado a Macron en 2024.

Las acciones de la empresa, que cotizan en Milán, subieron casi 6% el miércoles, antes de que se suspendiera automáticamente su cotización durante la mayor parte del día.

Sin embargo, este jueves reanudaron brevemente su cotización en torno a las 11:15 GMT antes de ser interrumpidas de nuevo, y se encaminaban a su mayor alza jamás registrada en un día.

