Inflación en EUA rompe racha y se acelera a 2.41% en febrero

La inflación en Estados Unidos repuntó en febrero, alcanzando una tasa anual de 2.41%, rompiendo la racha de tres meses consecutivos de desaceleración.

Según Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, “el dato estuvo en línea con las expectativas del mercado, pero refleja que la moderación de los precios aún enfrenta altibajos en sectores clave de la economía”.

En términos mensuales, el índice de precios al consumidor avanzó 0.27%, acelerándose respecto al 0.17% registrado en enero.

Este aumento estuvo impulsado principalmente por los alimentos y la energía, donde el sector energético subió 0.63% mensual, su mayor incremento desde noviembre, mientras que los alimentos crecieron 0.39%, reflejando presiones puntuales en productos básicos.

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía y mide la tendencia a mediano y largo plazo, se ubicó en 2.46% anual, desacelerándose por segundo mes consecutivo.

A nivel mensual se situó en 0.22%, destacando la moderación en servicios, que crecieron 0.27% mensual y 2.92% anual, su menor ritmo desde septiembre de 2021.

Siller señaló que “el sector servicios muestra una desaceleración por segundo mes consecutivo, lo que da señales de estabilidad en la inflación subyacente”.

Dentro de los bienes o mercancías, la inflación mensual se mantuvo baja en 0.08%, acumulando cuatro meses de presiones contenidas.

Esto indica que los aranceles y la dinámica comercial aún no impactan significativamente los precios al consumidor.

Siller también destacó que “la baja inflación mensual en mercancías sugiere que los aranceles no están generando fuertes presiones en los precios, lo que podría permitir a la Fed seguir ajustando su política monetaria”.

Tras la publicación del dato, el tipo de cambio reaccionó y alcanzó un máximo intradía de $17.6796 pesos por dólar.

Analistas advierten que, aunque la inflación general se mantiene cercana al objetivo del banco central, factores externos como la energía podrían generar presiones adicionales en los próximos meses.

Comentarios