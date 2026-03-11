Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_11_at_14_38_23_28cfe1bdfd
Finanzas

Inflación en EUA rompe racha y se acelera a 2.41% en febrero

La inflación en Estados Unidos repuntó en febrero, alcanzando una tasa anual de 2.41%, rompiendo la racha de tres meses consecutivos de desaceleración.

  • 11
  • Marzo
    2026

La inflación en Estados Unidos repuntó en febrero, alcanzando una tasa anual de 2.41%, rompiendo la racha de tres meses consecutivos de desaceleración. 

Según Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, “el dato estuvo en línea con las expectativas del mercado, pero refleja que la moderación de los precios aún enfrenta altibajos en sectores clave de la economía”.

En términos mensuales, el índice de precios al consumidor avanzó 0.27%, acelerándose respecto al 0.17% registrado en enero. 

Este aumento estuvo impulsado principalmente por los alimentos y la energía, donde el sector energético subió 0.63% mensual, su mayor incremento desde noviembre, mientras que los alimentos crecieron 0.39%, reflejando presiones puntuales en productos básicos.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 14.37.27.jpeg

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía y mide la tendencia a mediano y largo plazo, se ubicó en 2.46% anual, desacelerándose por segundo mes consecutivo. 

A nivel mensual se situó en 0.22%, destacando la moderación en servicios, que crecieron 0.27% mensual y 2.92% anual, su menor ritmo desde septiembre de 2021. 

Siller señaló que “el sector servicios muestra una desaceleración por segundo mes consecutivo, lo que da señales de estabilidad en la inflación subyacente”.

WhatsApp Image 2026-03-11 at 14.37.12.jpeg

Dentro de los bienes o mercancías, la inflación mensual se mantuvo baja en 0.08%, acumulando cuatro meses de presiones contenidas. 

Esto indica que los aranceles y la dinámica comercial aún no impactan significativamente los precios al consumidor.  
Siller también destacó que “la baja inflación mensual en mercancías sugiere que los aranceles no están generando fuertes presiones en los precios, lo que podría permitir a la Fed seguir ajustando su política monetaria”.

Tras la publicación del dato, el tipo de cambio reaccionó y alcanzó un máximo intradía de $17.6796 pesos por dólar. 

Analistas advierten que, aunque la inflación general se mantiene cercana al objetivo del banco central, factores externos como la energía podrían generar presiones adicionales en los próximos meses.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tiroteo_universidad_estados_unidos_virginia_35befa48cf
Tiroteo deja dos heridos en Universidad Old Dominion en Virginia
mojtaba_jamenei_ce5ddb7f20
Mojtaba Jameneí amenaza a EUA al asegurar que vengará a mártires
iran_ataques_estrecho_ormuz_3e6342222e
Irán reivindica bombardeos con misiles en Golfo Pérsico
publicidad

Últimas Noticias

tiroteo_universidad_estados_unidos_virginia_35befa48cf
Tiroteo deja dos heridos en Universidad Old Dominion en Virginia
condenan_19_ataque_sala_conciertos_rusia_9349a1ac0b
Condenan a 19 personas por ataque en sala de conciertos en Rusia
samuel_ramirez_jr_capturado_sinaloa_fd0cb76012
Capturan en Sinaloa a Samuel Ramírez Jr. prioridad del FBI
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×