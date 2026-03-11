Podcast
Nuevo León

Asegura Farah que no habrá tolerancia ante baja de siete policías

Farah destacó que la denuncia presentada por ciudadanos permitió actuar de manera inmediata contra los elementos involucrados

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, aseguró que no habrá tolerancia ante actos de corrupción dentro de la corporación policiaca, luego de que siete elementos municipales fueron dados de baja y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por su presunta participación en el delito de cohecho.

De acuerdo con las autoridades, los oficiales habrían intentado sobornar a un superior para evitar consecuencias tras una denuncia ciudadana por presunto abuso de autoridad.

Farah destacó que la denuncia presentada por ciudadanos permitió actuar de manera inmediata contra los elementos involucrados.

“Hay que reconocer que los ciudadanos denuncien porque es bien importante. Ante esta denuncia fue cuando actuamos, los pusimos a disposición de la fiscalía y ahora son ellos quienes llevan el caso”, señaló.

El edil explicó que la denuncia se recibió alrededor de las 13:00 horas por lo que de inmediato se inició la investigación interna y se colaboró con la autoridad estatal.

“La denuncia llegó como a la una de la tarde e inmediatamente se hizo la investigación, se colaboró con la fiscalía y para las cinco de la tarde ya estaban fuera del municipio, despedidos”, indicó.

También reveló que alrededor de 120 policías han sido dados de baja desde el inicio de la actual administración municipal, por diversos motivos, entre ellos falta de confianza y denuncias ciudadanas.

“Hemos estado limpiando la corporación”, afirmó.

Farah reiteró que en el municipio se revisa de manera constante el desempeño de los elementos de seguridad y funcionarios públicos para garantizar su correcto actuar.

“El que se sale tantito del guacal aquí no va a haber tolerancia. Cero tolerancia dentro de la administración. El que porte la placa es para proteger y servir, y si no la utiliza como debe de ser, también se va”, puntualizó.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier abuso de autoridad, al señalar que esto permite a las autoridades detectar irregularidades y actuar con rapidez.

 


