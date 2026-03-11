Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HDJ_1dtq_Xg_A_Akb_Zu_72ed0ac1b2
Finanzas

Gasolina se mantendrá por debajo de $24 por seis meses: Sheinbaum

Gobierno federal y sector gasolinero renuevan acuerdo voluntario para estabilizar el precio del combustible pese a la presión internacional

  • 11
  • Marzo
    2026

El Gobierno de México y representantes del sector gasolinero renovaron este miércoles el acuerdo voluntario para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, estrategia que se extenderá durante seis meses más con el objetivo de proteger la economía de las familias mexicanas.

La decisión se formalizó tras una reunión celebrada en Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, directivos de Petróleos Mexicanos y representantes del sector gasolinero.

De acuerdo con lo anunciado, el precio máximo de la gasolina Magna se mantendrá en 23.99 pesos por litro, límite que se aplicará en la mayor parte del país mediante la adhesión de 96 por ciento de las estaciones de servicio.

“Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias”, expresó la mandataria a través de sus redes sociales al confirmar la renovación del acuerdo.

Acuerdo en medio de tensiones internacionales

La renovación ocurre en un contexto internacional marcado por la volatilidad del petróleo derivada del conflicto en Medio Oriente, particularmente por la escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Como parte de las represalias en ese escenario, el gobierno iraní decidió cerrar el Estrecho de Ormuz, ruta marítima estratégica por la que transita aproximadamente 20 por ciento del petróleo mundial, lo que ha generado presión en los precios internacionales del crudo.

Pese a ello, el Gobierno federal busca amortiguar el impacto en el mercado interno mediante acuerdos con el sector energético.

gasolina-contaminada-comprometer-funcionamiento-auto_110_0_804_500.jpg

El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que el mecanismo no implica subsidios directos al combustible.

“El precio se queda igual, 23.99, pero no hay subsidios”, afirmó ante medios de comunicación al término del encuentro.

El funcionario también aclaró que el acuerdo no incluye a la gasolina Premium, debido a que su mercado es más reducido y corresponde a un perfil distinto de consumidores.

Gasolineros respaldan el convenio

Por su parte, el presidente de Onexpo Nacional, Enrique Félix Robelo, aseguró que todo el sector gasolinero del país se sumó al acuerdo, firmado originalmente hace un año y ahora renovado por medio año adicional.

“El sector ha mostrado un gran compromiso para actuar de manera responsable y garantizar incluso litros completos a los consumidores”, señaló.

EH UNA FOTO - 2026-03-11T151927.157.jpg

Robelo también reconoció que el conflicto internacional ha generado presión sobre el precio del petróleo, aunque destacó que en los últimos días el barril ha descendido hasta alrededor de 66 dólares, lo que ha contribuido a cierta estabilización junto con el tipo de cambio.

Además, subrayó que el Gobierno cuenta con mecanismos para enfrentar fluctuaciones en el mercado energético global, entre ellos los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que puede aplicar la Secretaría de Hacienda.

Según explicó el titular de Pemex, la gasolina regular concentra la mayor parte del consumo en México, por lo que el acuerdo se enfoca en ese combustible.

Aunque no se descarta que en el futuro se analicen mecanismos similares para otros productos energéticos, como el diésel, por ahora no se considera estrictamente necesario, indicó el funcionario.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mundial_medio_oriente_sheinbaum_9ce573ac29
Descarta Presidencia cancelación del Mundial por guerra en Irán
plan_b_reforma_electoral_0718af0cdc
Sheinbaum alista Plan B de Reforma Electoral; lo enviará el lunes
Electoral_85b716ecb8
`Plan B´ de Morena va por la reforma electoral
publicidad

Últimas Noticias

tiroteo_universidad_estados_unidos_virginia_35befa48cf
Tiroteo deja dos heridos en Universidad Old Dominion en Virginia
condenan_19_ataque_sala_conciertos_rusia_9349a1ac0b
Condenan a 19 personas por ataque en sala de conciertos en Rusia
samuel_ramirez_jr_capturado_sinaloa_fd0cb76012
Capturan en Sinaloa a Samuel Ramírez Jr. prioridad del FBI
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×