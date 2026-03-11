Gasolina se mantendrá por debajo de $24 por seis meses: Sheinbaum

El Gobierno de México y representantes del sector gasolinero renovaron este miércoles el acuerdo voluntario para mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, estrategia que se extenderá durante seis meses más con el objetivo de proteger la economía de las familias mexicanas.

La decisión se formalizó tras una reunión celebrada en Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, directivos de Petróleos Mexicanos y representantes del sector gasolinero.

De acuerdo con lo anunciado, el precio máximo de la gasolina Magna se mantendrá en 23.99 pesos por litro, límite que se aplicará en la mayor parte del país mediante la adhesión de 96 por ciento de las estaciones de servicio.

“Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias”, expresó la mandataria a través de sus redes sociales al confirmar la renovación del acuerdo.

Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro.

Acuerdo en medio de tensiones internacionales

La renovación ocurre en un contexto internacional marcado por la volatilidad del petróleo derivada del conflicto en Medio Oriente, particularmente por la escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Como parte de las represalias en ese escenario, el gobierno iraní decidió cerrar el Estrecho de Ormuz, ruta marítima estratégica por la que transita aproximadamente 20 por ciento del petróleo mundial, lo que ha generado presión en los precios internacionales del crudo.

Pese a ello, el Gobierno federal busca amortiguar el impacto en el mercado interno mediante acuerdos con el sector energético.

El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que el mecanismo no implica subsidios directos al combustible.

“El precio se queda igual, 23.99, pero no hay subsidios”, afirmó ante medios de comunicación al término del encuentro.

El funcionario también aclaró que el acuerdo no incluye a la gasolina Premium, debido a que su mercado es más reducido y corresponde a un perfil distinto de consumidores.

Gasolineros respaldan el convenio

Por su parte, el presidente de Onexpo Nacional, Enrique Félix Robelo, aseguró que todo el sector gasolinero del país se sumó al acuerdo, firmado originalmente hace un año y ahora renovado por medio año adicional.

“El sector ha mostrado un gran compromiso para actuar de manera responsable y garantizar incluso litros completos a los consumidores”, señaló.

Robelo también reconoció que el conflicto internacional ha generado presión sobre el precio del petróleo, aunque destacó que en los últimos días el barril ha descendido hasta alrededor de 66 dólares, lo que ha contribuido a cierta estabilización junto con el tipo de cambio.

Además, subrayó que el Gobierno cuenta con mecanismos para enfrentar fluctuaciones en el mercado energético global, entre ellos los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que puede aplicar la Secretaría de Hacienda.

Según explicó el titular de Pemex, la gasolina regular concentra la mayor parte del consumo en México, por lo que el acuerdo se enfoca en ese combustible.

Aunque no se descarta que en el futuro se analicen mecanismos similares para otros productos energéticos, como el diésel, por ahora no se considera estrictamente necesario, indicó el funcionario.

