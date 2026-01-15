Podcast
ebrard_plan_mexico_inversion_22f09d7aa6
Nacional

Inversión extranjera asciende a US$293,000 millones: Ebrard

El Plan México ya concentra un portafolio de inversión por $293 mil millones de dólares, informó Marcelo Ebrard, quien destacó nuevos anuncios recientes

  • 15
  • Enero
    2026

El portafolio de inversión del Plan México continúa creciendo y ya alcanza los $293 mil millones de dólares a nivel nacional, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al destacar el dinamismo registrado en las últimas semanas.

El funcionario detalló que tan solo en esta semana se incorporaron proyectos por $2 mil 300 millones de dólares, cifra que refuerza el ritmo de atracción de capital que mantiene la estrategia económica del gobierno federal.

“Lo que tenemos hoy en el Portafolio de Inversión son 293 mil millones de dólares”, señaló Ebrard al hacer un balance del avance del programa.

Anuncio automotriz

Dentro de los nuevos proyectos, el secretario confirmó una inversión por $1,000 millones de dólares por parte de General Motors, la cual se suma al conjunto de capitales que ya forman parte del Plan México.

“Estos mil 300 millones de dólares están dentro de ese portafolio, así como la inversión que se anunció por mil millones de dólares”, precisó.

Confianza en la economía

Por otra parte, Ebrard subrayó que el volumen de inversiones refleja la confianza del sector privado en el país y en la política económica impulsada por el gobierno, particularmente en sectores estratégicos como la industria, la manufactura y la infraestructura.

“Esta semana nada más tenemos 2 mil 300 millones de dólares en nuevos anuncios”, afirmó, al destacar que el Plan México avanza con una visión de crecimiento sostenido a nivel nacional.

 


