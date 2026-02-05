Podcast
Finanzas

Crece 10% portafolio de inversiones para México

El portafolio de inversiones alcanzó un monto histórico de más de US$400,000 millones de dólares para 2026, reveló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard

  • 05
  • Febrero
    2026

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el portafolio de inversiones para 2026 en México está alcanzando cifras históricas al crecer alrededor de 10%, al pasar de $367,900 millones de dólares a $406,800 millones de dólares.

Este monto es producto de la incorporación de 298 nuevos proyectos, para dar un total de 2,539 en cartera, con una expectativa de generar 1.63 millones de empleos, explicó el funcionario al participar en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones.

“Tenemos en el portafolio $367,900 millones de dólares, y con el impulso de los comités… puedo informarle al día de hoy que se incrementó esta suma… entonces, al día de hoy tenemos $406,800 millones de dólares de inversión”, señaló Ebrard.

El número de proyectos de inversión aumentó de 2,241 a 2,539, mientras que los empleos estimados para el periodo 2026-2030 se elevaron de 1.46 millones a 1.63 millones, resultado del trabajo coordinado entre gobiernos estatales, empresarios y el gobierno federal, explicó.

En este mismo evento, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, señaló que la energía es clave para atraer inversiones, mientras que la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, Altagracia Gómez, fijó como meta que la inversión alcance 25% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026.

Gómez destacó que se buscará agilizar trámites y reducir tiempos de espera, y aseguró que el sector empresarial ha decidido “hacer equipo” con el gobierno federal.

Empresarias participantes coincidieron en que el país vive una coyuntura favorable, con oportunidades en sectores como manufactura, farmacéutico, turismo y el desarrollo del sur del país.

El encuentro fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ante más de mil empresarias y empresarios, se dijo “muy optimista” respecto a 2026 y destacó las fortalezas del país, como sus recursos naturales y su población trabajadora.

“Soy muy optimista de 2026. Primero, porque vivimos en un país glorioso, extraordinario, maravilloso. Y de eso debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos todos los mexicanos. Nuestros recursos naturales, nuestro pueblo trabajador, con valores. Y eso nos da una fortaleza única”, expresó durante su participación en el evento celebrado en el Museo Nacional de Antropología.


Comentarios

Etiquetas:
