Presidenta encabeza rendición de cuentas desde CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza este domingo la rendición de cuentas de su administración desde el Monumento a la Revolución, de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El Horizonte te presentará todas las actualizaciones sobre este evento, minuto a minuto.

"Creemos en la colaboración, pero no significa subordinación"

Sin embargo, recalcó que su Gobierno construye "paz con justicia", pero no significa que autoridades extranjeras podrán subordinar a los mexicanos.

"Por eso hemos sido muy claros en el caso de las autoridades del vecino país del norte. Para ayudarnos a disminuir la violencia en México, es indispensable el reducir el tráfico de armas en nuestro país".

Además, enfatizó que ambas partes deben trabajar en reducir los delitos como el consumo de drogas en jóvenes. Recalcó que se cree en la colaboración e intercambio de información, pero "cooperación no significa subordinación".

"Así como nosotros actuamos en el nuestro, ellos también deben romper las cadenas de distribución de drogas y el lavado de dinero que ocurre en los Estados Unidos. La lucha contra la delincuencia organizada es una responsabilidad compartida por todos los estados. Pero esa lucha no puede ser excusa para debilitar principios fundamentales del derecho internacional como la intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Nosotros vamos a seguir colaborando por convicción humanista".

"Hemos reducido en 20 meses el 49% de los homicidios dolosos"

En materia de seguridad, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas aseguró que durante los 20 meses al mando, los índices de homicidios dolosos se disminuyeron hasta un 49%.

"En seguridad, hemos reducido en 20 meses el 49% los homicidios dolosos y 20% los delitos de alto impacto. Y vamos a seguir dando resultados en seguridad".

Aseguró que la administración no defiende la corrupción, por lo que las autoridades han llevado a cabo su trabajo contra cualquier persona que efectuó algún delito.

"Que quede claro, nunca vamos a defender la corrucpión, ni la colución con el crimen. Para eso están las instituciones del Estado Mexicano, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial".

Sheinbaum Pardo mencionó que su posición ha sido "tan firme" que diversos funcionarios de distintos partidos han sido procesados.

Ningún agente extranjero puede realizar tareas que corresponden a las autoridades mexicanas

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ningún agente extranjero puede realizar tareas que corresponden a las autoridades mexicanas.

"Aquí queremos ser muy claros, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional establecen con precisión que ningún agente extranjero puede realizar tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas. Quien venga a nuestro país debe hacerlo con respeto a nuestra soberanía".

Detalló que una campaña mediática en su contra fue impulsada por los sectores conservadores para cambiar la percepción de la realidad en su contra después de que el pasado 19 de abril dos agentes estadounidenses sin acreditación oficial perdieran la vida junto a dos mandos de la Fiscalía de Chihuahua, quienes participaban en una visita a un laboratorio clandestino

"No es casualidad, detrás de ellas están los sectores conservadores, nacionales e internacionales que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad". Entendamos que hoy las formas de desestabilización promovidas por las derechas internacionales han cambiado un poco, pero no de propósito. Ya no siempre se imponen por la fuerza como era en el pasado."

Aseguró que detrás de las cuentas pagadas se articulan intereses de dichos sectores para recuperar los privilegios perdidos. Sin embargo, sostuvo que la soberanía vive en el territorio.

"La soberanía vive en el territorio, pero también hay que ser claros, vive en la información. Por eso hay que estar alertas, informar desde el territorio, platicar con las familias, no dejarse llevar y entender que esta es una nueva fe".

Avanza 30% de repavimentación y recupera trenes de pasajeros

En su rendición de cuentas, la mandataria federal destacó que se cuenta con un avance del 30% de la repavimentación de los 45 mil kilómetros de carreteras libres de peajes del país.

Resaltó que obras estratégicas como carretera Bavispe - Nuevo Casas Grandes, Puente Nichupté, Puente Real del Monte, carretera Huasca en Hidalgo, carretera Pátzcuaro - Uruapan, San Ignacio Tayoltita, así como reconstrucción y nueva operación de 78 puentes, fueron concluidas, mientras que 20 proyectos más cuentan con proceso de licitación.

Además, remarcó la recuperación de los trenes de pasajeros con la inauguración del tren Insurgente de Santa Fe a Observatorio, así como la construcción de los trenes AIFA-Pachuca, CDMX-Querétaro, Querétaro-Nuevo Laredo, Querétaro-Guadalajara, Salina Cruz-Ciudad Hidalgo y el Tren Maya de Carga.

"Rescatamos a Pemex y la CFE como verdaderas empresas públicas"

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración también impulsó la soberanía energética, al rescatar a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de la Electricidad (CFE) como empresas públicas al servicio de México.

Incorporaron seis plantas de ciclo combinado con capacidad de 3 mil megawatts.

Aumentarán la contribución de energías renovables a 38% para la generación de electricidad en el país.

Alrededor de 13,800 comunidades cuentan con energía eléctrica.

Petróleos Mexicanos redujo su deuda en 20 mil millones de pesos.

Producen 1.3 millones de barriles diarios de petróleo.

Aseguró que se inició el rescate de la Petroquímica Nacional, por medio de tres proyectos.

Entregan miles de hogares y más de un millón continúan construyendose

Por otra parte, detalló que se han entregado miles de hogares y más de un millón de casas están en proceso de construcción.

A través del programa Vivienda para el Bienestar, aseguró que la meta es construir un millón 800 mil viviendas, además de corregir "injusticias" del pasado.

"Además, corregimos una de las mayores injusticias heredadas del pasado. Más de cinco millones de familias dejaron de estar atrapadas en créditos impagables. Hay algo que nos llena de orgullo."

El objetivo es construir un verdadero Sistema Universal de Salud gratuito: Presidenta

Durante su mensaje, la presidenta aseguró que

Activan 29 nuevos hospitales de todo el Sistema de Salud, incluidos 10 Unidades de Medicina Familiar, 35 centros de salud y consultorios

Habilitan 70 quirófanos modernos

Destinan 26 mil millones de pesos en beneficio del programa "La Clínica es Nuestra"

Distribuyen 1,700 millones de pesos en medicamentos gratuitos para abastecer al 85% de los mexicanos

Se realizaron 18 millones de visitas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad mediante el programa "Salud Casa por Casa"

Programas de apoyo para estudiantes buscarán que continúen sus estudios y eliminar exámenes de admisión

En materia de educación, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se busca eliminar los exámenes de admisión a nivel preparatoria, para que los jóvenes cuenten con acceso a planteles que deseen.

"Los jóvenes deben de ir a la preparatoria que le quede más cerca de la casa".

Aseguró que esto se deriva de la creación del Bachillerato Nacional. Mientras tanto, aseguró que con los programas de apoyo, se buscará que los jóvenes continúen con sus estudios.

Cerca de 8 millones de estudiantes de primaria pública recibirán beca para útiles y uniformes.

Alrededor de 5 millones de estudiantes de media superior reciben la Beca Benito Juárez

Se alcanzará a 1 millón de estudiantes universitarios con la Beca Gertrudis Bocanegra

Más de 73 mil planteles han recibido recursos directos mediante La Escuela es Nuestra, con una inversión de 26 mil millones de pesos

Programas del Bienestar con inversión histórica

Destacó que los Programas del Bienestar 42,860,296 derechohabientes para finales de 2026 con una inversión histórica de más de $1,003,000,000,000 de pesos destinados a través del Banco del Bienestar.

"Terminando 2026 habrá 14 millones 100 mil adultos mayores que reciban su pensión. 3 millones de mujeres de 60 a 64 años recibirán su Pensión de Mujeres del Bienestar. 2 millones de personas con discapacidad reciben un apoyo permanente. Medio millón de jóvenes participan en "Jóvenes construyendo el futuro".

La pobreza laboral se encuentra en su mínimo histórico

Aseguró que desde 2018, el salario mínimo se incrementó 154% en términos reales, por lo que la pobreza laboral se encuentra en su mínimo histórico desde 2005.

"En la frontera norte el salario alcanza 13,226 pesos mensuales. El salario medio alcanzó un máximo histórico $26,212 pesos mensuales".

Entre los logros, resaltó que los trabajadores de servicio de aplicación cuentan con Seguro Social y utilidades debido a la legislación más moderna para brindarles apoyo, así como la aprobación de la semana laboral de 40 horas.

"Economía se mantiene estable pese a conflicto en Medio Oriente"

Sheinbaum Pardo aseguró que, a pesar del conflicto desatado por Estados Unidos e Israel en contra de Israel, la economía en México se mantiene estable. Por lo que presentó algunos de los logros obtenidos en materia económica.

Récord en inversión extranjera directa en primer trimestre de 2026.

Desempleo se ubica en 2.5% según el INEGI, entre los primeros tres países con menos desempleo del mundo

Generación de 669,000 empleos y abril registra el mayor crecimiento de empleo formal en la historia de México.

Inflación y tasas de interés a la baja por acuerdos entre sector social y el Gobierno de México.

Se mantiene el precio de gasolina y diésel pese a conflicto en Medio Oriente.

24 productos de la Canasta Básica redujeron su costo.

El peso mexicano se mantiene fuerte frente al dólar y se consolida como la segunda moneda mejor apreciada.

Deuda de requerimientos financieros de sector público se ubica en 50.3% del PIB al cierre del primer trimestre de 2026.

Aumenta récord de exportaciones para concretar que balanza comercial sea positiva.

Entregaron la riqueza del pueblo y la nación a unos cuantos: Sheinbaum

Durante su mensaje, la mandataria federal aseguró que sus antecesores que no pertenecían a la Cuarta Transformación "entregaron la riqueza del pueblo a unos cuantos".

"La política económica era dictada desde el exterior. Además, permitieron la injerencia del Gobierno de los Estados Unidos en una buena parte de las decisiones de la vida pública de México".

Tras diversos acontecimientos, aseguró que en su administración

"A diferencia del pasado, no se reprime. No se usa la fuerza del Estado contra el pueblo. Se practica la mayor libertad de expresión de la historia. No existe la censura y todas las autoridades, incluido el Poder Judicial son elegidas por el pueblo de México".

Asegura que su administración se enfoca en poner el poder al servicio de la Nación

La presidenta aseguró que llegó al gobierno para poner "el poder al servicio del pueblo y la Nación", luego de transformar los recursos de los mexicanos en beneficios para los mismos.

"Los recursos son sagrados porque pertenecen al pueblo. Regresan convertidos en programas del Bienestar, escuelas, hospitales, caminos, viviendas, infraestructura y obra pública. Esa es la esencia de la transformación".

Transmite rendición de cuentas en diversos estados, excepto Coahuila

Por medio de una transmisión simultánea, la mandataria federal anunció que llevará a cabo su mensaje a cada una de las entidades, excepto Coahuila.

"En el caso de Coahuila, como hay elecciones, se tomó la decisión de que no hubiera informe en plaza pública".

Arriba la presidenta Claudia Sheinbaum al Monumento a la Revolución

La presidenta Claudia Sheinbaum arribó a las inmediaciones del Monumento a la Revolución para brindar su rendición de cuentas a dos años de su triunfo judicial.

En días previos, la mandataria federal aseguró que el informe también estará enfocado en explicar los principios que guían a su administración y reiterar su postura sobre la soberanía nacional.

Gobernadores y representantes expresan apoyo a presidenta Claudia Sheinbaum

A través de una transmisión en vivo, los gobernadores de distintos estados expresaron su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum a dos años de su triunfo electoral.

#ClaudiaDaResultados



El gobernador de #Michoacán, @ARBedolla, recalcó su apoyo a la presidenta @Claudiashein en su mensaje de rendición de cuentas, a dos años de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2024. "Ella está dando una lucha impresionante, firme, inteligente y… pic.twitter.com/fYketKoC9i — Punto de Referencia (@MXReferencia) May 31, 2026

Entre ellos, se encuentran la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar; la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca; así como la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

Entre sus mensajes, se destaca el agradecimiento a la mandataria federal por su apoyo y "defender con dignidad los intereses de México".

Además, desde entidades como Nuevo León, se contó con un mensaje propio de los representantes de los Programas del Bienestar, quienes se hicieron presentes para apoyar a la mandataria federal.

Se congregan en el Monumento a la Revolución

Cientos de mexicanos acudieron este domingo al Monumento a la Revolución para escuchar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum denominado "Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Rendición de Cuentas a dos años del Triunfo".

Programas para el Bienestar acompaña a presidenta

A través de redes sociales, los delegados de los Programas para el Bienestar dieron a conocer que acompañarán a la presidenta Claudia Sheinbaum en su segundo informe de Gobierno desde el Monumento a la Revolución.

Mañana domingo 31 de mayo acompañemos a nuestra Presidenta @Claudiashein , en la rendición de cuentas a dos años del triunfo y defendamos nuestra soberanía nacional.



🔴 Transmisión en vivo @GobiernoMX

📍Monumento a la Revolución

🕙 10:00 horas#LaHonestidadDaResultados pic.twitter.com/Ny6GxtU2YC — Delegación de Programas para el Bienestar CDMX (@Bienestar_CDMX) May 30, 2026

Comentarios