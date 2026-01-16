Logra México nivel histórico como proveedor de autopartes de EUA

México y Estados Unidos tienen una integración difícil de separar, sobre todo en lo referente al sector de autopartes.

Y es que hoy se evidencia que México ya se consolidó como el principal proveedor de autopartes del vecino país.

De acuerdo con información de la Industria Nacional de Autopartes (INA), al cierre de octubre pasado, el país logró una máxima participación histórica en este tema, al concentrar el 46.25% de las compras del vecino país en este rubro.

Anteriormente, la participación más alta la había logrado en febrero, cuando el porcentaje se ubicó en 44.54 por ciento.

Además, considerando el acumulado del año pasado, México se posicionó como el principal proveedor, con una participación del 43.80% en la proveeduría de autopartes de EUA.

Le siguieron Canadá con 10.25%, Japón con 7.53% y China con una participación de 6.81% en las compras que realiza Estados Unidos en este sector.

En cuarto sitio destacan Corea del Sur con 6.11% y Alemania con 4.44 por ciento.

Analistas señalan que estos números dejan claro que lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha traído beneficios tangibles para ambos países.

La industria de autopartes mostró una recuperación progresiva durante el segundo semestre del año que recién terminó y prueba de ello es que, al cierre de octubre de 2025, la producción nacional alcanzó un total de $99,816 millones de dólares, siendo ese mes como el de mayor valor del año, al superar los $10,500 millones de dólares.

Al respecto, Julio Galván, gerente de Estudios Económicos de la INA, destacó que “el músculo del sector de autopartes en México ronda arriba de los $10,000 millones de dólares mensuales y, como podemos ver, desde el mes de mayo se empezó a fortalecer este sector en nuestro país”.

Estados Unidos compra principalmente a México autopartes eléctricas y electrónicas (como arneses), transmisiones, embragues, componentes de motor, sistemas de suspensión y dirección, asientos y telas, así como sistemas de iluminación.

Con ello, México se consolida como su principal proveedor, impulsado por la integración de la cadena de suministro norteamericana bajo el T-MEC, destacando los arneses como el producto clave en dicha actividad.

Otros especialistas coinciden en que México es un proveedor clave, ya que dicho tratado fomenta que más contenido de autopartes se produzca en Norteamérica.

También influye el tema de la fuerza laboral y costos, ya que México se ha convertido en un centro de manufactura eficiente para la industria automotriz a escala mundial.

A pesar de estas tendencias positivas, el sector de autopartes enfrenta desafíos derivados del entorno internacional, incluidos ajustes en reglas comerciales y presiones arancelarias, señalaron expertos.

No obstante, actores del sector señalan que la solidez de la cadena de suministro regional y la posición logística de México seguirán siendo factores determinantes para sostener el dinamismo que hoy prevalece.

Le gusta comprarle a México

Participación de México como proveedor de autopartes de Estados Unidos

(Desempeño en 2025)

Enero 42.15%

Febrero 44.54%

Marzo 42.83%

Abril 42.95%

Mayo 43.62%

Junio 44.91%

Julio 42.76%

Agosto 43.44%

Septiembre 44.61%

Octubre 46.25%

Participación como proveedor de autopartes a EUA

(Acumulado enero-octubre 2025)

México 43.80%

Canadá 10.25%

Japón 7.53%

China 6.81%

Corea del Sur 6.11%

Alemania 4.44%

Fuente: Industria Nacional de Autopartes (INA) con información de Census Bureau.

¿Por qué ocurre esto?

Integración T-MEC: El tratado fomenta que más contenido de autopartes se produzca en Norteamérica, beneficiando a México.

Liderazgo en la región: México es el principal socio de EUA en importación de autopartes.

Fuerza laboral y costos México se ha convertido en un centro de manufactura eficiente para la industria automotriz global.

Comentarios