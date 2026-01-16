Pide IP unidad empresarial ante amenazas de EUA

El sector privado del país llamó a la unidad empresarial ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante la semana calificó al T-MEC de irrelevante, minimizando su impacto e importancia en las cadenas de valor de Norteamérica.

El líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, aseguró que no es momento de mezquindades ni de buscar injerencias extranjeras, sino de apostarle a la unidad entre los empresarios y el gobierno federal, liderado por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Ante las amenazas que existen por parte del presidente de Estados Unidos a la soberanía de nuestro país y al T-MEC, hoy más que nunca los empresarios, las empresarias, los dueños y dueñas de negocio familiar debemos estar unidos entre nosotros y con el gobierno de México”, aseveró en conferencia de prensa.

El representante del sector comercio, servicios y turismo dijo que es importante priorizar el diálogo firme en defensa de las cadenas productivas, la inversión y el empleo.

“Debemos defender con una sola voz nuestras cadenas de valor, nuestras cadenas productivas, nuestras cadenas de suministro, la inversión y el empleo. No es momento de mezquindades, ni de buscar injerencias extranjeras; me parece que es momento de patriotismo inteligente, de diálogo firme y de unidad con resultados”, enfatizó.

Aunado a ello, de la Torre además reconoció la estrategia implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum para negociar con Trump, pues México es el país mejor posicionado, en materia de aranceles, con respecto a otros países del mundo.

Plan y agenda 2026

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) presentó su “Plan de Trabajo 2026”, aprobado recientemente por su asamblea, y dio a conocer su agenda de participación en FITUR 2026 a efectuarse en Madrid, del 21 al 25 de enero próximos.

El mensaje central que llevarán son: unidad con resultados, responsabilidad y representatividad.

El presidente del organismo, Octavio de la Torre, subrayó que dicho plan parte de un diagnóstico realista y de la necesidad de facilitar la formalidad, elevar la productividad y fortalecer el mercado interno, a través de ejes operativos y mesas de trabajo con seguimiento.

“Cada señalamiento debe venir acompañado de una propuesta. Lo más fácil es criticar; lo difícil es corregir y resolver. Nuestra responsabilidad es proponer y comprometernos con resultados”, indicó el dirigente del organismo.

En el desglose dijo que el “Plan de Trabajo 2026” se estructura en diversos ejes y líneas transversales.

Entre ellos se encuentran: un crecimiento real basado en el impulso directo a ventas reales, formalidad y productividad, con activaciones nacionales como El Buen Fin, La Gran Escapada, Ferias de Regreso a Clases, La Gran Remodelación y la consolidación de Viernes Muy Mexicano como movimiento mensual para democratizar oportunidades y activar el consumo local.

Además, destaca el eje de mercado global enfocado al fortalecimiento de capacidades técnicas para que comercio, servicios y turismo tengan mayor peso en la revisión del T-MEC y en la agenda internacional, con portafolios, misiones, ferias y plataformas de enlace empresarial.

A eso se suman los apoyos y acciones a favor del crecimiento de las pymes y los negocios familiares, así como un mayor impulso a la economía digital.

Comentarios