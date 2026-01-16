Destaca Nuevo León en oferta de vacantes en el país

El mercado laboral mexicano cerró 2025 con más de 482,000 vacantes formales, donde Nuevo León fue uno de los principales jugadores.

De acuerdo con el informe anual de la firma OCCMundial sobre el panorama del empleo en el país, CDMX, Nuevo León y Estado de México concentraron cerca del 60% de las vacantes a nivel nacional.

La CDMX representó un 31% del total, Nuevo León el 16% y el Estado de México, el 11 por ciento.

Esto es reflejo de la centralización de los polos productivos, corporativos e industriales.

“El mercado laboral mexicano mantuvo su dinamismo a lo largo de 2025, impulsado principalmente por la actividad industrial, el crecimiento de los servicios especializados y la concentración del empleo formal en las principales zonas urbanas del país".

"En total, entre enero y diciembre se registraron 482,165 ofertas de empleo”, explicó.

Otras entidades con participación importante en la oferta de vacantes fueron Jalisco con 9% del total, Querétaro con 5%, Guanajuato con 3%, así como Chihuahua, Puebla, Coahuila y Baja California, cada uno con 2 por ciento.

Dentro de este contexto, las industrias manufactureras, servicios de reparación y mantenimiento, tecnologías de información y servicios financieros se posicionaron como los principales motores de contratación, en un contexto marcado por la relocalización de cadenas productivas, la digitalización y la profesionalización de los servicios.

“Más allá del volumen de vacantes, lo relevante de 2025 es la calidad del empleo generado. Las empresas están buscando perfiles con mayor preparación, habilidades técnicas y capacidad de adaptación, mientras que los candidatos muestran una participación activa y profesionalizada".

"Este equilibrio entre oferta y demanda es una señal clara de hacia dónde se dirige el mercado laboral en los próximos años”, Karla Villanueva, gerente de Inteligencia de Negocio y Mercado de OCC.

En cuanto a las áreas dentro de las empresas que concentraron un mayor número de contrataciones durante el 2025, fueron: ventas con 21%, contabilidad-finanzas también con 10%, administración con 10%, tecnologías de la información-sistemas con 9%, logística-transportación-distribución con 8%, manufactura-producción-operación con 6%, ingeniería con igual porcentaje, atención a clientes-call center con 5%, recursos humanos también con 5% y servicios generales-oficios-seguridad con 3 por ciento.

