EH_UNA_FOTO_82_605bcf97ad
Wall Street abre en verde; Dow Jones sube 0.47%

Empresas tecnológicas ganaban en acciones luego de darse a conocer la imposición arancelaria de Donald Trump contra algunos fabricantes de semiconductores

Wall Street abrió este jueves en verde y Dow Jones de Industriales, ganaba un 0.47%, a medida que los inversores analizan los últimos resultados empresariales.

De acuerdo con el fondo de inversiones BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, se disparaba un 4.33% en bolsa después de anunciar un beneficio neto de 5,553 millones de dólares en 2025, un 13% menos que el año pasado.

En tantom los bancos Morgan Stanley y Citigroup también crecían más del 3% tras presentar sus resultados, respectivamente.

Acciones suben ante imposición de aranceles

Micron subía 3.53 % y Nvidia ganaba 2.64 % después de que el presidente Donald Trump, signara una proclamación para imponer aranceles del 25% a ciertos semiconductores.

Según la agencia de EFE, el mandatario republicano se mostró optimista de cara al descenso de violencia en Irán, lo que disminuyó las posibilidades de un posible ataque. También desencadenó una caída del 4.11 % del precio del petróleo intermedio de Texas.

También podría interesarte: Wall Street abre con alza de Dow Jones por acuerdo de EUA y China


