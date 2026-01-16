Trump amenaza a Minnesota con invocar Ley de Insurrección

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aplicar la Ley de Insurrección para enviar fuerzas militares a Minnesota, tras varios días de protestas por el aumento de operativos migratorios en Minneapolis.

La tensión escaló luego de que un agente de ICE matara a tiros a la ciudadana estadounidense Renee Good y, más recientemente, de que otro agente disparara a un migrante venezolano que intentó huir, dejándolo herido.

Las manifestaciones se han extendido a otras ciudades y han derivado en enfrentamientos con los agentes federales, quienes han usado gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud.

Trump acusó a autoridades estatales de no controlar los disturbios y defendió a los agentes migratorios, mientras continúa atacando a líderes demócratas y a comunidades migrantes.

Cerca de 3,000 agentes federales han sido desplegados en Minneapolis, realizando arrestos tanto de inmigrantes como de manifestantes, en medio de denuncias por uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.

Republicanos divididos

Las agresivas medidas de Trump en Minnesota han dividido a sus partidarios republicanos: el 59% de ellos se mostraron a favor de una política que priorizara los arrestos por parte de los agentes de inmigración, incluso si la gente resulta herida, mientras que el 39% dijo que los agentes deberían centrarse en no dañar a las personas, aun si eso significa menos arrestos, según una encuesta de Reuters/Ipsos.

Algunos de los partidarios se oponen a la propuesta de enviar más soldados a Minnesota porque, si Trump lo hace, es casi seguro que enfrentará demandas legales por parte del estado.

La Fiscalía General de Minnesota ya demandó a la administración Trump esta semana, alegando que los agentes de ICE incurrieron en un “patrón de conducta ilegal y violenta”, que incluía discriminación racial y allanamiento de domicilios sin orden judicial.

A su vez, el gobernador Tim Walz habló en un video sobre las terribles agresiones que sufren los ciudadanos de Minneapolis por parte de los agentes de ICE, entre las que se incluyen golpes, uso de gas lacrimógeno y detenciones ilegales.

