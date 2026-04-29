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Finanzas

Nayarit, Oaxaca e Hidalgo lideran crecimiento económico estatal

El Inegi detalló que la mayor contribución al crecimiento real de la actividad económica nacional provino de Ciudad de México, Sinaloa y Nuevo León

  • 29
  • Abril
    2026

Durante el cuarto trimestre de 2025, 19 entidades federativas registraron crecimiento en su actividad económica, en un contexto donde el Producto Interno Bruto (PIB) nacional avanzó 0.9% trimestral, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee), Nayarit encabezó el desempeño nacional con un incremento de 5.7% respecto al trimestre previo, seguido de Oaxaca e Hidalgo, ambas con una expansión de 4.8%.

El reporte evidencia un cierre de año con contrastes regionales, ya que mientras más de la mitad del país mostró avances, 11 estados registraron retrocesos y dos más, Chiapas y Jalisco, permanecieron sin cambios.

Entre las entidades con peor desempeño trimestral destacó Michoacán, con una caída de 2.5% entre octubre y diciembre de 2025, seguido de Tlaxcala con una baja de 2.4% y Aguascalientes con un descenso de 1.9%.

Estas cifras reflejan disparidades económicas entre regiones, con sectores productivos y condiciones locales influyendo de manera diferenciada en cada estado.

En comparación anual, el PIB nacional creció 1.8% en el último trimestre del año pasado, con 23 estados mostrando expansión frente al mismo periodo de 2024, mientras nueve registraron contracciones.

Sinaloa fue la entidad con el mayor crecimiento anual, al alcanzar una tasa de 12%, seguida de Hidalgo con 9.1%, Nayarit con 5.2%, Ciudad de México con 5.1% y Tabasco con 4.2%.

Por el contrario, Campeche reportó la mayor contracción anual con una caída de 10.6%, mientras Quintana Roo retrocedió 6.1 por ciento.

Nuevo León impulsan economía nacional

El Inegi detalló que la mayor contribución al crecimiento real de la actividad económica nacional provino de Ciudad de México, Sinaloa y Nuevo León, consolidándose como motores clave del desempeño económico del país.

En contraste, Baja California Sur y Colima tuvieron la menor aportación positiva, mientras Campeche y Coahuila fueron las entidades que más restaron al crecimiento general.


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