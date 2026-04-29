Wall Street abre en rojo atento a reunión de Reserva Federal

Wall Street abrió este miércoles en rojo, previo a lo que suceda en la última reunión de la Reserva Federal presidida por Jerome Powell, luego de que el barril de petróleo superara los $100 dólares por la falta de avances en las negociaciones por el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.19% hasta 49,049 unidades

: baja 0.19% hasta 49,049 unidades S&P 500 : baja 0.14% hasta 7,126 unidades

: baja 0.14% hasta 7,126 unidades Nasdaq: baja 0.41% hasta 24,561 unidades

Por segundo día consecutivo, el precio del petróleo aumentó con un alza en la sesión de 4%, rozando los $103.90 dólares por barril.

El presidente Donald Trump afirmó que escribió este miércoles en su red social que Irán "no logra ponerse de acuerdo" ni "sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear".

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

Mientras tanto, los inversionistas están atentos a los comentarios de la Reserva Federal sobre la inflación en medio del conflicto contra Irán.

También seguirán de cerca los resultados que presentarán tras el cierre de la bolsa cuatro de las principales empresas tecnológicas: Meta, Amazon, Microsoft y Alphabet, matriz de Google.

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