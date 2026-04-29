EUA estima que guerra de Irán ha costado a US$25,000 millones

El Departamento de Guerra de Estados Unidos estimó que la ofensiva militar contra Irán ha costado hasta ahora alrededor de 25 mil millones de dólares, cifra que refleja el enorme impacto financiero de la operación iniciada el pasado 28 de febrero bajo el nombre de “Furia Épica”.

Durante una audiencia ante la Cámara de Representantes, el subsecretario interino de Guerra para asuntos financieros, Jules Hurst, informó que la mayor parte del gasto se ha destinado a municiones, aunque también se incluyen costos de operaciones, mantenimiento y reposición de equipo militar.

El funcionario explicó que la administración estadounidense presentará una solicitud presupuestaria suplementaria al Congreso, a través de la Casa Blanca, una vez que exista una evaluación integral sobre el costo total del conflicto.

Escalada con fuerte presión presupuestaria

Es la primera vez que el Pentágono revela una cifra oficial sobre el impacto económico de la guerra, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la sostenibilidad financiera y estratégica de la campaña militar.

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De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), tan solo las primeras 100 horas del conflicto representaron un costo de al menos 3 mil 700 millones de dólares, equivalente a cerca de 900 millones diarios.

Estas cifras colocan la ofensiva entre las operaciones militares más costosas de la actualidad para Washington.

Pentágono defiende continuidad de la ofensiva

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, defendió la permanencia de la campaña al asegurar que Irán mantiene sus aspiraciones nucleares, lo que, dijo, representa una amenaza existencial para la seguridad estadounidense.

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“Irán no puede poseer una bomba nuclear”, sostuvo el funcionario ante legisladores, al comparar la duración actual del conflicto, apenas dos meses, con guerras prolongadas como Afganistán y Vietnam.

Hegseth también arremetió contra miembros del Congreso que han cuestionado la guerra, calificando como uno de los principales obstáculos las críticas provenientes de demócratas y algunos republicanos.

Sus declaraciones reflejan la creciente polarización política en torno a una operación que no solo implica costos militares y humanos, sino también un fuerte debate sobre sus consecuencias geopolíticas y económicas.

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