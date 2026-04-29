Florence Hunt salta al cine junto a Isla Fisher y Colin Firth

La actriz Florence Hunt, conocida por su participación en Bridgerton, encabezará el reparto de Bare, el debut cinematográfico de ficción de la guionista y directora británica Lorna Tucker, en una producción que también contará con Isla Fisher y el ganador del Oscar Colin Firth.

El rodaje ya se encuentra en marcha en Londres, donde se desarrolla esta historia de supervivencia y crecimiento personal inspirada en las memorias de Tucker, quien trasladará a la pantalla grande una narrativa profundamente autobiográfica sobre vulnerabilidad, exclusión y redención.

Una historia de oscuridad, calle y reconstrucción

Bare seguirá a Sophie, interpretada por Hunt, una joven que huye de casa y encuentra en las calles londinenses una nueva comunidad en medio de escenarios hostiles, iniciando así un proceso de recuperación de identidad.

Los productores describen el proyecto como un retrato visceral, crudo pero esperanzador, que aborda la resiliencia, el sentido de pertenencia y el poder transformador de la conexión humana.

Reconocida por trabajos documentales como Westwood: Punk, Icon, Activist y Someone’s Daughter, Someone’s Son, Tucker da el salto al largometraje de ficción con una propuesta íntima y socialmente comprometida.

La cineasta explicó que la película busca dar voz a quienes viven en los márgenes, a los incomprendidos y a quienes luchan por sobrevivir en contextos de abandono.

Elenco de peso y talento emergente

Además de Hunt, Fisher y Firth, la película reúne a una nueva generación de intérpretes británicos y contará incluso con la participación especial del músico y DJ Fatboy Slim.

La producción también destaca por su sólido equipo creativo, encabezado por el director de fotografía Seamus McGarvey, nominado al Oscar, lo que refuerza la ambición artística del proyecto.

Bare fue desarrollada en colaboración con organizaciones benéficas como Under One Sky y The Connection at St Martin’s, enfocadas en apoyar a personas sin hogar en Reino Unido.

Esta alianza busca dotar a la película de una representación realista y responsable sobre la vida en situación de calle, además de convertirla en una herramienta de sensibilización social.

Noora Films representará las ventas mundiales del filme y presentará el proyecto ante distribuidores internacionales durante el Festival de Cannes, posicionándolo como una de las producciones británicas independientes a seguir.

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