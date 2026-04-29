Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_04_29_T121417_454_3ec8135600
Escena

Florence Hunt salta al cine junto a Isla Fisher y Colin Firth

La actriz Florence Hunt, conocida por su participación en Bridgerton, encabezará el reparto de Bare, el debut cinematográfico de ficción de Lorna Tucker

  • 29
  • Abril
    2026

La actriz Florence Hunt, conocida por su participación en Bridgerton, encabezará el reparto de Bare, el debut cinematográfico de ficción de la guionista y directora británica Lorna Tucker, en una producción que también contará con Isla Fisher y el ganador del Oscar Colin Firth.

El rodaje ya se encuentra en marcha en Londres, donde se desarrolla esta historia de supervivencia y crecimiento personal inspirada en las memorias de Tucker, quien trasladará a la pantalla grande una narrativa profundamente autobiográfica sobre vulnerabilidad, exclusión y redención.

Una historia de oscuridad, calle y reconstrucción

Bare seguirá a Sophie, interpretada por Hunt, una joven que huye de casa y encuentra en las calles londinenses una nueva comunidad en medio de escenarios hostiles, iniciando así un proceso de recuperación de identidad.

Los productores describen el proyecto como un retrato visceral, crudo pero esperanzador, que aborda la resiliencia, el sentido de pertenencia y el poder transformador de la conexión humana.

Reconocida por trabajos documentales como Westwood: Punk, Icon, Activist y Someone’s Daughter, Someone’s Son, Tucker da el salto al largometraje de ficción con una propuesta íntima y socialmente comprometida.

La cineasta explicó que la película busca dar voz a quienes viven en los márgenes, a los incomprendidos y a quienes luchan por sobrevivir en contextos de abandono.

Elenco de peso y talento emergente

Además de Hunt, Fisher y Firth, la película reúne a una nueva generación de intérpretes británicos y contará incluso con la participación especial del músico y DJ Fatboy Slim.

La producción también destaca por su sólido equipo creativo, encabezado por el director de fotografía Seamus McGarvey, nominado al Oscar, lo que refuerza la ambición artística del proyecto.

Bare fue desarrollada en colaboración con organizaciones benéficas como Under One Sky y The Connection at St Martin’s, enfocadas en apoyar a personas sin hogar en Reino Unido.

Esta alianza busca dotar a la película de una representación realista y responsable sobre la vida en situación de calle, además de convertirla en una herramienta de sensibilización social.

Noora Films representará las ventas mundiales del filme y presentará el proyecto ante distribuidores internacionales durante el Festival de Cannes, posicionándolo como una de las producciones británicas independientes a seguir.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cara_delevingne_artista_fd28af504d
Cara Delevingne inicia carrera musical y anuncia gira mundial
EH_DOS_FOTOS_2026_04_29_T165237_793_3960e2152f
Sheinbaum recibe invitación del rey para Cumbre Iberoamericana
AP_26117715161722_f8c884f034
'Supergirl' desata expectativas con adelanto presentado en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

Audias_Jardinero_08ffac02fa
Suspenden extradición de 'El Jardinero' gracias a un amparo
Wall_Street_rojo_fc97a928c1
Wall Street sube por resultados empresariales y caída de petróleo
coahuila_puntos_violeta_7bbecc7830
Coahuila suma 633 Puntos Violeta para proteger a mujeres
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
publicidad
×