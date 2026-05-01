Acelera Pemex reparto de combustibles desde Santa Catarina

Desde la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Santa Catarina, Petróleos Mexicanos (Pemex) distribuye diariamente un volumen promedio de 31,000 barriles, equivalente a casi cinco millones de litros de combustibles que llegan al consumidor final a través de la red de estaciones de servicio.

Esta cifra corresponde a la actividad que se realiza en dicha terminal, la cual cumple 44 años de operación en Nuevo León y se posiciona como la de mayor demanda de reparto local en el norte del país.

Inaugurada el 1 de mayo de 1982, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 905,000 barriles, lo que la ubica como una instalación tipo AA dentro de las 77 terminales del sistema nacional de Pemex.

Actualmente, la TAD Santa Catarina abastece gasolina Regular (Magna), Premium y diésel automotriz a 422 estaciones de servicio en el estado, de las cuales 346 se concentran en la Zona Metropolitana de Monterrey, consolidándose como un nodo estratégico para el suministro energético regional.

En ese sentido, Petróleos Mexicanos destacó que “participa en toda la cadena de la industria petrolera, que comprende desde la exploración y producción, pasando por la transformación industrial, hasta la logística, conocida como la última milla, que consiste en la entrega directa de combustibles al consumidor final mediante estaciones de servicio”.

Asimismo, comentó que “es importante destacar que todos los combustibles comercializados por Pemex cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la NOM-CRE-016. Para garantizarlo, cada lote de gasolina y diésel que ingresa a la TAD, así como cada envío que se distribuye, es sometido a análisis de laboratorio, asegurando el cumplimiento de los parámetros internacionales de calidad contemplados en dicha norma”.

La terminal en Santa Catarina recibe el producto por dos medios de transporte: mediante ductos desde la Refinería Cadereyta y a través de autotanques, en el caso de la gasolina Premium, que se importa desde Texas.

Cabe subrayar que este producto también es sometido a los mismos procesos de control y análisis de laboratorio.

Además, la TAD Santa Catarina realiza simulacros anuales de emergencia con autoridades de los tres niveles de gobierno para reforzar su capacidad de respuesta.

Para cumplir con su programa diario de distribución, la terminal cuenta con una plantilla de 118 operadores, organizados en tres turnos diarios, encargados de conducir los 74 autotanques asignados a la instalación.

Con estas unidades se cubren alrededor de 110 rutas diarias.

Los autotanques cuentan, en promedio, con cuatro años de antigüedad y están equipados con modernos sistemas de seguridad, entre los que destacan circuito cerrado de televisión, GPS, válvulas de seguridad y contención, así como cortadores de corriente, los cuales pueden ser activados por los operadores en caso de emergencia.

Aunque la mayoría de las unidades tiene una capacidad de carga de 20,000 litros, también operan autotanques con capacidad de 30,000 y 31,500 litros de combustibles.

A través de estas acciones, Pemex garantiza el abasto oportuno, suficiente y seguro de combustibles de alta calidad en todas las estaciones de servicio que conforman su red de distribución.

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