Alistan arranque de planta para elevar producción de gas natural

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que pondrá en operación la Planta Modular 18 de Marzo en el campo Ixachi, Veracruz, con lo que incrementará en 200 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) la producción de gas natural.

La compañía informó que la instalación, que ya se encuentra en fase final de pruebas, elevará la capacidad de procesamiento de 700 a 900 MMpcd, al transformar gas con impurezas en gas “dulce”, apto para transporte y uso comercial.

Este proceso elimina compuestos tóxicos como el sulfuro de hidrógeno, mejora la calidad del energético y asegura el cumplimiento de la NOM-001-SECRE-2010.

Destacó que la medida va en línea con la política energética del gobierno federal de aumentar la producción nacional de gas natural y reducir la dependencia de importaciones.

“Pemex también reducirá la quema de gas y aprovechará mayores volúmenes para el consumo interno, en línea con la estrategia de disminuir importaciones y fortalecer la producción nacional".

"Se impulsan acciones para incrementar la producción nacional de gas natural, y contribuye a consolidar al sector energético como palanca del desarrollo del país, al implementar mecanismos orientados a fortalecer la soberanía energética y la autonomía en el consumo interno”, indicó en un comunicado.

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