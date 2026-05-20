Petróleo de Texas cae 5.7% por diálogo entre EUA e Irán

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró una fuerte caída este miércoles tras las señales de posibles avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para reducir las tensiones en Oriente Medio.

Al cierre de operaciones, el barril de WTI para entrega en julio descendió 5.7 por ciento y terminó en 98.26 dólares, equivalente a una baja de 5.89 dólares respecto a la jornada anterior.

Mercado apuesta por acuerdo diplomático

Los inversionistas reaccionaron a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que Washington se encuentra en las “etapas finales” de las negociaciones con Teherán.

Aunque Trump también ha lanzado amenazas sobre una posible ofensiva militar, los mercados interpretaron sus mensajes como una señal de avance diplomático.

Analistas señalaron que el comportamiento del petróleo refleja expectativas de un eventual acuerdo que reduzca el riesgo de interrupciones mayores en el suministro energético mundial.

El conflicto sigue desarrollándose en medio del frágil alto al fuego establecido el pasado 8 de abril para facilitar las negociaciones entre ambas naciones.

La situación mantiene especial atención sobre el estrecho de Ormuz, punto estratégico para el transporte global de petróleo.

Este miércoles, la Guardia Revolucionaria iraní informó que 26 petroleros y buques comerciales atravesaron la zona bajo supervisión y protección de las fuerzas navales iraníes.

Pakistán busca mediar en conflicto

En paralelo, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, viajó nuevamente a Teherán como parte de los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en la región.

Mientras tanto, Irán advirtió que responderá con una nueva escalada si es atacado por Estados Unidos o sus aliados.

A nivel interno, el gobierno estadounidense reportó una disminución semanal de 7.9 millones de barriles en las reservas comerciales de petróleo.

Además, se informó sobre la liberación de 9.9 millones de barriles de la reserva estratégica, factor que también contribuyó a la presión bajista sobre los precios internacionales del crudo.

Comentarios