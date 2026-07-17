Petróleo sube más de 4% por conflicto EUA-Irán

WTI y Brent subieron más de 4% ante la intensificación del conflicto entre EUA e Irán y el temor a interrupciones en el suministro de crudo

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Los precios internacionales del petróleo cerraron este viernes con fuertes ganancias, impulsados por la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, lo que elevó la preocupación de los mercados por posibles afectaciones al suministro mundial de crudo.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) avanzó 4.48% al finalizar la jornada y se ubicó en $82.49 dólares por barril.

Los contratos de futuros para agosto, de referencia en Estados Unidos, aumentaron $3.54 dólares respecto al cierre previo.

Por su parte, el petróleo Brent para entrega en septiembre subió 4.59% y cerró en $88.10 dólares por barril en el mercado de futuros de Londres.

Los inversionistas mantienen la atención en el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán, así como en el riesgo de que el conflicto afecte rutas estratégicas para el comercio energético, entre ellas el estrecho de Ormuz y el mar Rojo.

Así cotizan las bolsas europeas después de darse a conocer los precios del crudo:

Fráncfort baja 0.34%

Milán baja 0.94 %

París baja 0.47%

Londres sube 0.27%

Madrid baja 0.45 %

Euro Stoxx 50 baja 0.84 %

Nikkei baja 4.3%

Bolsa de Shanghái baja 3.05 %

Hang Seng baja 1.78 %

Conflicto mantiene en alerta a inversionistas

Estados Unidos comenzó nuevas oleadas de ataques contra Irán desde el sábado pasado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el memorando de entendimiento alcanzado entre las partes a mediados de junio debido a las ofensivas iraníes contra buques comerciales en Ormuz.

Este viernes, las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron una nueva ola de bombardeos contra territorio iraní, con lo que suman siete días consecutivos de operaciones militares contra la República Islámica.

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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que los ataques comenzaron a las 15:00 horas del este de Estados Unidos y forman parte de una estrategia para reducir las capacidades militares iraníes por orden del presidente Donald Trump.

La nueva ofensiva se produce una semana después de que Trump cancelara el memorando de entendimiento firmado el 18 de junio con Irán, argumentando que Teherán mantenía ataques constantes contra embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz.

Desde entonces, el conflicto ha escalado rápidamente con bombardeos, restricciones marítimas y acciones militares en distintos puntos de Medio Oriente.

Aunque el Centcom no detalló los objetivos específicos de los ataques de este viernes, horas antes aseguró haber destruido una torre de vigilancia utilizada por fuerzas iraníes para monitorear y atacar embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.