Ve Sheinbaum continuidad del T-MEC pese a declaraciones de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su confianza en que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará vigente, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, volviera a sembrar dudas sobre el futuro del acuerdo comercial de América del Norte.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal consideró que las declaraciones del republicano forman parte del proceso de diálogo que mantienen ambos gobiernos rumbo a la revisión del tratado y recordó que no es la primera vez que Trump se pronuncia en ese sentido.

“Yo creo que el T-MEC se va a mantener. En todo caso, Estados Unidos lo que quiere es ciertas condiciones para México y ciertas condiciones para Canadá”, afirmó.

Señaló que el mandatario estadounidense ha reiterado en distintas ocasiones que considera al T-MEC superior al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una valoración con la que también coincide el gobierno mexicano.

“Trump dijo algo que ha dicho ya en otras ocasiones, no es nuevo, que el tema es mejor que el TLCAN, cosa que nosotros también creemos lo mismo y que no sabe si lo va a renovar o no. Pero también es parte del proceso de diálogo que estamos teniendo con ellos”, explicó.

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La integración beneficia a los tres países

Defendió la permanencia del acuerdo al asegurar que la integración económica regional ha fortalecido las cadenas de suministro y permitido la generación de empleos tanto en México como en Estados Unidos.

Según explicó, buena parte de la producción industrial de América del Norte funciona bajo esquemas de complementariedad, particularmente en sectores estratégicos como el automotriz.

“Está demostrado que con el T-MEC aumenta el empleo aquí y aumenta el empleo allá porque se fabrican cosas distintas y en muchas son complementarias”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó que distintos componentes de un vehículo se producen en ambos países, lo que genera oportunidades laborales en toda la región.

“Si aquí se fabrica una parte de un vehículo y allá otra parte, pues obviamente aumenta el empleo en los dos. No es uno a costa del otro”, puntualizó.

Señala efectos de las políticas arancelarias

Sheinbaum también hizo referencia al incremento reciente en los precios de los automóviles en Estados Unidos y consideró que parte de ese fenómeno está relacionado con las medidas arancelarias impulsadas por Washington.

Además, defendió la lógica de integración económica regional y sostuvo que la cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá ofrece mayores ventajas que una estrategia basada en el aislamiento comercial.

Durante su mensaje, argumentó que una región norteamericana integrada tiene más posibilidades de competir en el escenario global frente a economías como China.

“Es mejor estar juntos para competir con China, por ejemplo, que estar separados”, afirmó.

Indicó que este ha sido uno de los principales planteamientos presentados por México en las conversaciones con autoridades estadounidenses.

“Son algunos de los argumentos que hemos puesto sobre la mesa y al mismo tiempo dar alternativas si ellos plantean que hay algo que creen que les está afectando”, agregó.

La jefa del Ejecutivo explicó que actualmente las negociaciones técnicas se desarrollan entre México y Estados Unidos, aunque posteriormente Canadá deberá incorporarse a las discusiones relacionadas con la revisión del tratado.

Reiteró que la posición mexicana seguirá centrada en el diálogo y la construcción de acuerdos que permitan preservar la competitividad de América del Norte sin afectar el empleo, las inversiones ni el crecimiento económico de la región.

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