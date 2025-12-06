Podcast
Finanzas

T-MEC seguirá porque 'ambas economías se necesitan': Sheinbaum

Claudia Sheinbaum mencionó que el T-MEC prevalecerá debido a que las economías que lo integran se necesitan para crecer y competir con otras regiones del mundo

Tras sostener su primer encuentro cara a cara con Donald Trump en Washington, este sábado, de vuelta en el país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum mencionó que el T-MEC prevalecerá debido a que las economías que lo integran se necesitan para crecer y competir con otras regiones del mundo.

La mandataria federal acudió al Zócalo para encabezar el mitin que consta de una celebración de los siete años desde que llegó Morena a la Presidencia de la República.

Durante su discurso comentó que se ha demostrado que México puede tener una buena relación con Estados Unidos, poniendo los principios del país de frente.

Por ello, al asegurar que ambas economías “se necesitan”, tiene confianza en que el T-MEC prevalezca, lo que contrasta con lo dicho unos días atrás por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump que habló de la posibilidad de dejarlo expirar y crear otro acuerdo.

“Ambas economías nos necesitamos… hemos demostrado que podemos tener una buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente.

El país no aceptará golpes de estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano. En pocas palabras, México es un país libre, independiente y soberano, no somos colonia ni protectorado de nadie”, comentó la presidenta.


