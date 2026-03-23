Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
wall_street_abre_mixto_8c31e6bdab
Finanzas

Wall Street abre en verde tras suspensión de ataques contra Irán

Mientras en que las acciones corporativas, Amazon ganó más de 3%; mientras que las tecnológicas Nvidia y Apple subían 3% y 1.5%, respectivamente

  • 23
  • Marzo
    2026

Wall Street abrió este lunes en verde después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que suspendería los ataques contra Irán durante cinco días tras efectuar conversaciones productivas.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 1.68% hasta 46,342 unidades
  • S&P 500: baja 1.53% hasta 6,606 unidades
  • Nasdaq: baja 1.81% hasta 22,039 unidades

Los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas se desplomaron 8.37% al cotizar $90.01 dólares por barril.

Esto sucede después de que el presidente Donald Trump señalara que el Departamento de Guerra pospuso "todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética de Irán por un periodo de cinco días".

Así amanecen el resto de las acciones en la bolsa

Por otra parte, Amazon ganó más de 3%; mientras que las tecnológicas Nvidia y Apple subían 3% y 1.5%, respectivamente.

Por su parte, en el sector de las aerolíneas, Delta Air Lines subió 3.6%, mientras que United Airlines ganó 5% y Air Canada otro 2.8%.

Este último lamentó la muerte de dos personas a causa de un accidente de avión de Montreal tras aterrizar en el aeropuerto de Nueva York.

Te recomendamos: Choque entre avión y camión en aeropuerto de NY deja dos muertos

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Wall_Street_rojo_5aab773a07
Wall Street abre en rojo por expectativas de negociación con Irán
iran_no_dejara_que_estados_unidos_acabe_guerra_sin_castigo_76243db8ae
Irán no dejará que Estados Unidos acabe la guerra 'sin castigo'
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_6fdc9808d5
Trump da 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz 
publicidad

Últimas Noticias

Wall_Street_rojo_5aab773a07
Wall Street abre en rojo por expectativas de negociación con Irán
sheinbaum_mario_aburto_62c461b127
Niega Sheinbaum indulto a Mario Aburto; caso Colosio es de Estado
filipinas_presidente_b920742cc8
Filipinas se declara estado de emergencia ante crisis global
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T144329_316_075bdce235
CFE abre puerta a privados con plan eléctrico 2026-2027
Whats_App_Image_2026_03_22_at_9_40_23_AM_9c061358e4
Atropellan a dos ciclistas de la tercera edad en Morones Prieto
publicidad
×