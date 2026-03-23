Wall Street abre en verde tras suspensión de ataques contra Irán

Wall Street abrió este lunes en verde después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que suspendería los ataques contra Irán durante cinco días tras efectuar conversaciones productivas.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 1.68% hasta 46,342 unidades

: baja 1.68% hasta 46,342 unidades S&P 500 : baja 1.53% hasta 6,606 unidades

: baja 1.53% hasta 6,606 unidades Nasdaq: baja 1.81% hasta 22,039 unidades

Los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas se desplomaron 8.37% al cotizar $90.01 dólares por barril.

Esto sucede después de que el presidente Donald Trump señalara que el Departamento de Guerra pospuso "todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética de Irán por un periodo de cinco días".

Así amanecen el resto de las acciones en la bolsa

Por otra parte, Amazon ganó más de 3%; mientras que las tecnológicas Nvidia y Apple subían 3% y 1.5%, respectivamente.

Por su parte, en el sector de las aerolíneas, Delta Air Lines subió 3.6%, mientras que United Airlines ganó 5% y Air Canada otro 2.8%.

Este último lamentó la muerte de dos personas a causa de un accidente de avión de Montreal tras aterrizar en el aeropuerto de Nueva York.

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