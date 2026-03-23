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Internacional

Pausa Trump ataques contra Irán tras diálogo 'productivo'

Donald Trump ordenó suspender por cinco días los ataques contra infraestructura energética de Irán tras avances en el diálogo bilateral

  • 23
  • Marzo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de cinco días en los ataques militares contra instalaciones energéticas de Irán, en medio de avances en las conversaciones entre ambos países.

A través de su red Truth Social, el mandatario explicó que la decisión responde a “conversaciones muy buenas y productivas” sostenidas en los últimos días con autoridades iraníes, enfocadas en lograr una solución al conflicto en Oriente Medio.

Diálogo en curso marcará el rumbo del conflicto

Trump detalló que el cese temporal de los bombardeos fue instruido directamente al Departamento de Guerra, y estará sujeto a los resultados de las negociaciones que continuarán durante la semana.

“Basándome en el carácter y tono del diálogo, profundo, detallado y constructivo, he ordenado esta pausa”, señaló el presidente, quien dejó claro que la medida podría revertirse si no hay avances concretos.

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Tensión por el control del estrecho de Ormuz

El anuncio ocurre en un contexto de alta tensión, luego de que Washington advirtiera a Irán sobre la necesidad de reabrir completamente el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético global.

Por su parte, Teherán ha respondido con amenazas directas, advirtiendo que atacará infraestructura energética estadounidense si sus propias instalaciones continúan siendo blanco de bombardeos.

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Cabe recordar que la semana pasada, autoridades iraníes señalaron que su respuesta ante nuevos ataques sería sin “ningún tipo de contención”, e incluso afirmaron que hasta ahora solo han utilizado “una fracción” de su capacidad militar.

El conflicto, que inició el pasado 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha escalado rápidamente, involucrando a aliados regionales y afectando la estabilidad en el Golfo Pérsico.


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