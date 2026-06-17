Wall Street abre en verde ante espera de firma de acuerdo de paz

Wall Street abrió en verde la jornada de este miércoles, mientras que el mercado se encuentra a la espera de que se firme este próximo viernes el tratado de paz entre Estados Unidos e Irán.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.17% hasta 52,086 unidades

: sube 0.17% hasta 52,086 unidades S&P 500 : sube 0.07% hasta 7,516 unidades

: sube 0.07% hasta 7,516 unidades Nasdaq: sube 0.21% hasta 26,432 unidades

La Bolsa de Valores arrancó con ligeras subidas en los principales índices, motivadas por las buenas expectativas de los inversores por la firma del tratado de paz en Suiza.

Trump advirtió este miércoles a Irán de que el texto del acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la guerra "no es definitivo" y que si Teherán "no se comporta", volverán a "lanzar bombas justo en medio de sus cabezas".

Mientras tanto, los inversionistas se encuentran en la espera de que la Reserva Federal (Fed) publique su última decisión de política monetaria, la primera bajo el mandato del nuevo presidente, Kevin Warsh.

El mercado también tiene el foco puesto en la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, luego de que comenzara a cotizar bajo el índice Nasdaq.

Comentarios