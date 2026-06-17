Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Wall_Street_rojo_5aab773a07
Finanzas

Wall Street abre en verde ante espera de firma de acuerdo de paz

Trump advirtió este miércoles a Irán de que el texto del acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la guerra 'no es definitivo'

  • 17
  • Junio
    2026

Wall Street abrió en verde la jornada de este miércoles, mientras que el mercado se encuentra a la espera de que se firme este próximo viernes el tratado de paz entre Estados Unidos e Irán.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.17% hasta 52,086 unidades
  • S&P 500: sube 0.07% hasta 7,516 unidades
  • Nasdaq: sube 0.21% hasta 26,432 unidades

La Bolsa de Valores arrancó con ligeras subidas en los principales índices, motivadas por las buenas expectativas de los inversores por la firma del tratado de paz en Suiza.

Trump advirtió este miércoles a Irán de que el texto del acuerdo alcanzado con Irán para poner fin a la guerra "no es definitivo" y que si Teherán "no se comporta", volverán a "lanzar bombas justo en medio de sus cabezas".

Mientras tanto, los inversionistas se encuentran en la espera de que la Reserva Federal (Fed) publique su última decisión de política monetaria, la primera bajo el mandato del nuevo presidente, Kevin Warsh.

El mercado también tiene el foco puesto en la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, luego de que comenzara a cotizar bajo el índice Nasdaq.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_2026_06_18_T091529_615_2ab33cd0c3
Oferta y demanda global crecen 0.3% en primer trimestre
wall_street_ef8f9a4439
Wall Street abre en verde ante esperanza por acuerdo EUA-Irán
finanzas_empleo_e56eb1f62a
Sector manufacturero duplica creación de empleo en NL
publicidad

Últimas Noticias

elye_wahi_investigan_amano_partidos_mundial_1721a527ad
Vetan a delantero de Costa de Marfil de Mundial por apuestas
vance_asegura_que_permitieron_paso_de_mas_docena_barcos_b8c39fcb0b
Vance asegura que permitieron paso de más de una docena de barcos
tom_dressen_comediante_telonero_franj_sinatra_e8bb4199ba
Muere Tom Dreesen, comediante y telonero de Frank Sinatra
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
Whats_App_Image_2026_06_16_at_4_00_48_PM_08f3816b12
Se perfilan lluvias para el partido 1,000 del Mundial este sábado
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
publicidad
×