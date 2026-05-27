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Finanzas

Wall Street abre en verde ante posible reapertura de Ormuz

Las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York comenzaron su jornada con ligeras subidas después de que el precio del petróleo de Texas cayera

  • 27
  • Mayo
    2026

Wall Street abre en verde después de que su principal indicador subiera más del 0.20% ante el optimismo sobre la posible reapertura del estrecho de Ormuz.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.26% hasta 50,594 unidades
  • S&P 500: sube 0.04% hasta 7,522 unidades
  • Nasdaq: sube 0.01% hasta 26,658 unidades

Las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York comenzaron su jornada con ligeras subidas después de que el precio del petróleo de Texas cayera por debajo de los 90 dólares por barril.

Esta caída se produce después de que varios medios se refieran a una versión del borrador de acuerdo de entendimiento entre Washington y Teherán.

Ali Beghani Kani, subsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, dijo durante un foro en Moscú, que continúan los "contactos indirectos" con Estados Unidos. Sin embargo, enfatizó en que "no se han puesto de acuerdo en nada".

Así amanece el resto de las acciones

En el plano corporativo, el sector tecnológico superó las expectativas después de que el S&P 500 y el Nasdaq anotaran nuevos récords.

Las compañías de semiconductores también se encuentran al alza:  Micron subía un 1.49%, después de sumar hasta un 20% al cierre de la sesión anterior.

En otros mercados, el oro restaba un 1.88%, hasta los $4,417 dólares por onza; mientras que la plata cedía un 2.68%, hasta los $74.55 dólares la onza.

 

 

 

 


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