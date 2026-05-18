Brent supera US$111 ante tensiones en Medio Oriente; WTI baja

El barril de petróleo Brent subió el arranque de este lunes 1.6% para cotizar alrededor de los $111 dólares en el mercado de futuros de Londres ante las nuevas tensiones en Medio Oriente.

Al corte de las 7:00 horas, el Brent avanzó hasta los $111.11 dólares, aunque durante la madrugada llegó a los $112.

Este es el cuarto día consecutivo que el barril de Brent cotiza al alza mientras se incrementa la tensión en Medio Oriente.

Previamente, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos aseguró que hizo frente a tres drones que entraron en su territorio, dos de los cuales fueron interceptados. Asimismo, afirmó su disposición para "enfrentar con firmeza cualquier intento de socavar la seguridad nacional".

Bolsas europeas sufren más caídas por alza de crudo

Los futuros de las principales plazas europeas adelantan nuevas caídas este lunes debido a las renovadas tensiones en Medio Oriente.

Así cotizan las bolsas europeas después de darse a conocer los precios del crudo:

Fráncfort baja 0.78%

París baja 1%

Londres baja 0.15%

Euro Stoxx 50 baja 0.15%

Hang Seng baja 1.18%

Nikkei baja 0.94%

Bolsa de Shanghái baja 0.14%

Esto se produce por el temor del mercado a que la inflación siga subiendo por el precio del petróleo, mientras sigue cerrado el estrecho de Ormuz.

Petróleo de Texas baja hasta los $103 dólares por barril

En tanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hasta los $103.01 dólares por barril después de que cayera hasta 2.29% por las amenazas entre Estados Unidos e Irán.

El mercado del crudo inició otra semana marcada por el pesimismo ante la previsible prolongación de la guerra de Irán y la falta de avances para reabrir el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con expertos, el "optimismo" del presidente Donald Trump podría ser calificado como "infundado".

"El optimismo cauto de que la cumbre de Trump con Xi en China daría lugar a avances hacia un alto el fuego duradero o un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán resultó infundado, ya que las tensiones geopolíticas se mantuvieron elevadas hasta el fin de semana, lo que llevó a los futuros del crudo WTI a subir un 11,89 % en la semana".

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