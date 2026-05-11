Petróleo de Texas repunta 2.7 % por tensión con Irán

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró este lunes un fuerte repunte de 2.78% al cerrar en 98.07 dólares por barril, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que el alto el fuego con Irán atraviesa un momento “increíblemente frágil”.

Al cierre de operaciones, los contratos de futuros del WTI para junio avanzaron 2.65 dólares respecto a la jornada previa, impulsados por la renovada incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.

El mandatario estadounidense señaló que, aunque el cese al fuego con Teherán sigue vigente, atraviesa su etapa más débil después de rechazar la última propuesta iraní para poner fin al conflicto regional.

Trump calificó la iniciativa de paz como “totalmente inaceptable”.

Irán exigía condiciones amplias

Entre las condiciones planteadas por Teherán se incluían el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, reparaciones económicas, liberación de activos bloqueados, levantamiento de sanciones y el fin del conflicto en Líbano.

Las declaraciones generaron nerviosismo inmediato en los mercados energéticos, especialmente por la relevancia estratégica del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo.

La semana pasada, el optimismo por un posible acuerdo había relajado parcialmente los precios, pero la nueva tensión devolvió al crudo cerca de la barrera de los 100 dólares por barril.

AIE alerta por pérdida global

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz han provocado una pérdida estimada de 14 millones de barriles diarios, equivalente a alrededor del 13.5% del consumo global promedio proyectado para este año.

En paralelo, Trump anunció que buscará suspender temporalmente el impuesto federal a los combustibles hasta que disminuyan los precios energéticos, una medida que requerirá aprobación del Congreso y que, según CBS, costaría cerca de 500 millones de dólares semanales al Gobierno estadounidense.

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