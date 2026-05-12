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Finanzas

Petróleo de Texas rebasa los 100 dólares por tensión

El crudo WTI sube tras el rechazo de Estados Unidos a la propuesta de paz de Irán, en medio de la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio

  • 12
  • Mayo
    2026

El petróleo intermedio de Texas (WTI) volvió a superar este martes la barrera de los 100 dólares por barril, impulsado por la falta de avances en las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

A las 9:00 hora local de Nueva York, los contratos de futuros del WTI, referencia en Estados Unidos, subían un 2.76 %, equivalente a 2.71 dólares, hasta situarse en 100.79 dólares por barril.

Impacto del conflicto en los mercados

El repunte del crudo se produce tras el rechazo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la última propuesta de paz presentada por Irán, que calificó como “totalmente inaceptable”.

El mandatario había señalado previamente que el alto el fuego con Teherán sigue vigente, aunque atraviesa su momento “más débil”, lo que ha incrementado la incertidumbre en los mercados energéticos.

La iniciativa enviada por Irán incluía condiciones como el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, el pago de reparaciones, la liberación de activos bloqueados y el levantamiento de sanciones, además del fin de las hostilidades en la región.

Sin embargo, Washington descartó el planteamiento, lo que frenó las expectativas de un acuerdo cercano.

Tras conocerse la negativa estadounidense, los precios del crudo retomaron su tendencia alcista, rompiendo con la caída registrada la semana anterior, cuando predominaba el optimismo por una posible resolución diplomática.

El bloqueo en el estrecho de Ormuz, una vía clave por la que transita una parte significativa del petróleo mundial, continúa siendo uno de los principales factores que presionan al alza los precios, en un entorno de alta volatilidad energética.


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