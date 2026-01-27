Podcast
Internacional

Aumenta a 40 la cifra de muertos por tormenta invernal en EUA

Entre las víctimas se encuentran tres hermanos de 6, 8 y 9 años, quienes murieron tras caer a un estanque congelado en Texas

  • 27
  • Enero
    2026

La cifra de personas fallecidas en Estados Unidos a causa de la tormenta invernal que azota gran parte del país aumentó a más de 40 este martes, informaron autoridades estatales.

Entre las víctimas se encuentran tres hermanos de 6, 8 y 9 años que murieron tras caer a un estanque congelado en Texas, uno de los casos que ha conmocionado a la población.

Las muertes se han registrado en al menos una docena de estados, como Texas, Tennessee, Mississippi, Nueva York, Arkansas, Ohio y Massachusetts.

La ola de frío extremo se mantiene desde el paso de una tormenta que dejó nieve y hielo en una franja de más de 2,000 kilómetros, desde el sur hasta el noreste del país.

Las autoridades advierten que las condiciones podrían empeorar hacia el fin de semana, con nuevas tormentas y temperaturas récord incluso en estados del sur como Florida.

Debido a la tormenta, más de 470,000 hogares y negocios continúan sin electricidad, principalmente en Tennessee y Mississippi, donde algunas comunidades podrían permanecer sin servicio por varios días.

La falta de energía ha obligado a miles de personas a refugiarse en centros comunitarios y albergues temporales.

Autoridades de salud también alertaron sobre el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono debido al uso de estufas y calentadores improvisados, luego de que se reportara al menos una muerte por esta causa en Luisiana.

Por su parte, los gobiernos estatales y los servicios de emergencia han pedido a la población evitar salir a la intemperie, ya que en algunas regiones la exposición al frío por pocos minutos puede provocar congelación o hipotermia, mientras continúan las labores de rescate y asistencia.


