Trump_c3e2ccf9ad
Internacional

Amenaza Donald Trump que 'Cuba fracasará muy pronto'

Según fuentes de la misma Casa Blanca, la Administración Trump, está preparando un bloqueo total a las importaciones de petróleo del país caribeño

  • 27
  • Enero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza contra Cuba, semanas después de la agresión militar que Washington llevó a cabo contra Venezuela, que dejó más de 100 víctimas mortales y concluyó con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, junto a su esposa, la diputada Cilia Flores.

"Cuba fracasará muy pronto. Cuba es realmente una nación que está muy cerca de fracasar. Ya saben, obtenían su dinero de Venezuela, obtenían el petróleo de Venezuela. Ya no lo obtienen", dijo en declaraciones a la prensa en Iowa.

Además, según fuentes de la misma Casa Blanca, la Administración Trump, está preparando un bloqueo total a las importaciones de petróleo del país caribeño, situación que ya podría haberse iniciado con la negativa del gobierno mexicano a enviar el último petrolero a Cuba.

buque-cuba-petroleo.jpg

En respuesta a amenazas previas, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró que "no tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes lo convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas". "Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político", precisó a través de su cuenta en X.

Mientras, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó: "A diferencia de EUA no tenemos un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados".

Explicó que su país "tiene absoluto derecho" a importar combustible desde los mercados "dispuestos a exportarlo", además de ejercer su derecho a desarrollar sus relaciones comerciales "sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EUA." "El derecho y la justicia están de parte de Cuba", recordó.


