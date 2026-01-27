Se reúne Claudia con la titular de Banxico y miembros de la ABM

Este martes la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja en el Palacio Nacional y con integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM), con quienes conversó sobre las perspectivas económicas del país.

A través de sus redes sociales, la mandataria dio a conocer sobre esta reunión.

"En Palacio Nacional nos reunimos con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, e integrantes de la Asociación de Bancos de México para conversar sobre las perspectivas económicas de nuestro país", escribió Sheinbaum en sus redes sociales.

En Palacio Nacional nos reunimos con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, e integrantes de la Asociación de Bancos de México para conversar sobre las perspectivas económicas de nuestro país. pic.twitter.com/UGlVfM9CIj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 27, 2026

Este encuentro se da después de que el titular del Ejecutivo asegurara que la autonomía de Banxico “es muy importante”, pero que esto no significa que no haya coordinación y trabajo en conjunto con presidencia.

Además, Sheinbaum reconoció el trabajo de Rodríguez Ceja, a quien calificó como “una mujer muy profesional, muy estudiosa, sin grandes protagonismos”.

