Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nacional_sheinbaum_banxico_titular_d21a87ce5e
Finanzas

Se reúne Claudia con la titular de Banxico y miembros de la ABM

La presidenta sostuvo un encuentro con Victoria Rodríguez Ceja y la ABM para dialogar sobre las perspectivas económicas del país y la coordinación institucional

  • 27
  • Enero
    2026

Este martes la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja en el Palacio Nacional y con integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM), con quienes conversó sobre las perspectivas económicas del país.

A través de sus redes sociales, la mandataria dio a conocer sobre esta reunión.

"En Palacio Nacional nos reunimos con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, e integrantes de la Asociación de Bancos de México para conversar sobre las perspectivas económicas de nuestro país", escribió Sheinbaum en sus redes sociales.

Este encuentro se da después de que el titular del Ejecutivo asegurara que la autonomía de Banxico “es muy importante”, pero que esto no significa que no haya coordinación y trabajo en conjunto con presidencia.

Además, Sheinbaum reconoció el trabajo de Rodríguez Ceja, a quien calificó como “una mujer muy profesional, muy estudiosa, sin grandes protagonismos”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

claudia_af4d0d8472
Se reúnen Claudia y sector automotriz para impulsar plan integral
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
redes_sociales_fa770ca723
Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años
publicidad

Últimas Noticias

waldo_fernandez_denuncia_protesta_prian_cf973b0035
Confirma Waldo Fernández alianza entre Morena, Partido Verde y PT
claudia_af4d0d8472
Se reúnen Claudia y sector automotriz para impulsar plan integral
deportes_brady_belichick_47ad8c9db8
Critican que Belichick no entre al Salón de la Fama en 2026
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×