Logran eliminar por primera vez el cáncer de páncreas en ratones

Un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), encabezado por el científico Mariano Barbacid, consiguió erradicar en ratones el adenocarcinoma ductal de páncreas, el tipo más frecuente y mortal de este cáncer, mediante una combinación de tres fármacos que evita resistencias y no genera efectos secundarios relevantes.

Los resultados fueron presentados en Madrid por Barbacid junto a la investigadora Carmen Guerra, la presidenta de la Fundación CRIS contra el Cáncer, Lola Manterola, y la soprano Cristina Domínguez, paciente con este padecimiento.

Una enfermedad con mal pronóstico

Cabe señalar que el cáncer de páncreas suele detectarse en etapas avanzadas y apenas el 5% de los pacientes sobrevive más de cinco años.

“En el caso del páncreas lo conocemos muy bien, pero todavía no podemos hacer nada más allá de la quimioterapia actual, que desgraciadamente no sirve para muchos pacientes”, reconoció Barbacid.

Tres blancos para frenar al tumor

La investigación se centró en bloquear de forma simultánea tres motores del crecimiento tumoral: KRAS, EGFR y STAT3, proteínas que impulsan la proliferación del cáncer y favorecen que los tratamientos pierdan eficacia con el tiempo.

“La mutación que inicia este tumor es KRAS, pero cuando se ataca sola el cáncer aprende a defenderse”, explicó el científico.

En los experimentos, 18 ratones recibieron células tumorales de seis pacientes distintos. Doscientos días después de concluir la terapia, 16 seguían vivos, libres de enfermedad y sin toxicidad aparente.

Años de trabajo detrás del hallazgo

Desde 2019, el grupo había probado combinaciones previas con resultados parciales. Tras seis años de búsqueda, identificaron a STAT3 como una diana clave y lograron que los animales permanecieran hasta 300 días sin tumor, un periodo equivalente a la mitad de la vida de un ratón.

La terapia incluyó daraxonrasib, un inhibidor experimental de KRAS, afatinib, usado en cáncer de pulmón, y el degradador proteico SD36.

El siguiente paso: llegar a humanos

Barbacid subrayó que ahora deberán ampliar los estudios a otros modelos animales, analizar metástasis y el entorno del tumor, además de reunir muestras clínicas con apoyo de hospitales.

“Nos queda mucho por hacer”, afirmó, al tiempo que adelantó que buscarán financiación para iniciar ensayos clínicos en pacientes y confirmar si el tratamiento es seguro y eficaz en humanos.

Por otra parte, el investigador destacó el respaldo de la Fundación CRIS contra el Cáncer, que ha financiado parte del proyecto durante seis años y que en el último lustro ha destinado 46 millones de euros a la investigación oncológica.

