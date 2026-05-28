EUA declarará terroristas a las principales pandillas de Brasil

Brasil se sumará al grupo de países cuyos grupos criminales han sido clasificados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, luego de que el Departamento de Estado anunciara este jueves la designación de dos de las principales pandillas del país sudamericano.

La medida entrará en vigor el próximo 5 de junio y contempla al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), organizaciones que, según especialistas, reúnen a más de 50,000 integrantes.

La decisión ocurre a cinco meses de las elecciones presidenciales en Brasil y en medio del debate sobre las políticas de seguridad impulsadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Aliados de Bolsonaro impulsaron la medida

La clasificación fue respaldada por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, quienes han criticado la estrategia de seguridad del actual gobierno y solicitaron públicamente a Washington adoptar una postura más agresiva frente a las bandas criminales brasileñas.

Por su parte, Lula da Silva, quien buscará la reelección, se ha mostrado contrario a catalogar a los grupos criminales como organizaciones terroristas.

La medida estadounidense permitirá ampliar herramientas legales y operativas para combatir a estos grupos, incluyendo sanciones financieras, persecución internacional y posibles acciones de carácter militar en operaciones contra el narcotráfico.

Estados Unidos endurece estrategia contra el narcotráfico

Washington ha utilizado esta estrategia en distintos puntos del hemisferio occidental para justificar operaciones más agresivas contra estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas.

En meses recientes, Estados Unidos ha incrementado operaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, donde ha atacado embarcaciones que considera vinculadas al “narcoterrorismo”.

Golpe financiero contra el PCC

Aunque expertos consideran que ni los gobiernos de Bolsonaro ni el de Lula lograron debilitar significativamente a estas organizaciones, las autoridades brasileñas sí han concretado operaciones relevantes en los últimos años.

Una de las más importantes ocurrió en agosto pasado, cuando la policía federal brasileña desmanteló parte de la red financiera del PCC mediante la operación Hidden Carbon.

Las investigaciones revelaron que empresas vinculadas al grupo criminal habrían lavado al menos $6,000 millones de reales a través de gasolineras, perfumerías y compañías financieras establecidas en São Paulo.

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