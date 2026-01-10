Podcast
Internacional

Buque Ocean Mariner llega a Cuba con combustible de México

Petrolero Ocean Mariner arribó a La Habana con unos 86 000 barriles de combustible procedentes de México para ayudar a aliviar la crisis energética en la isla

  • 10
  • Enero
    2026

El buque petrolero Ocean Mariner llegó este viernes a la bahía de La Habana con aproximadamente 86,000 barriles de combustible procedentes de México, en un envío destinado a ayudar a mitigar los prolongados apagones que afronta la isla.

La embarcación, registrada bajo bandera de Liberia, partió desde el complejo Pajaritos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Coatzacoalcos, Veracruz, el pasado 5 de enero, y atracó en la refinería Ñico López, en el municipio habanero de Regla, donde comenzó la descarga de combustible este sábado por la mañana.

Envíos continuos en plena crisis energética

El Ocean Mariner no es la primera embarcación de este tipo que transporta hidrocarburos desde México hacia la isla en los últimos meses.

En diciembre de 2025, la misma nave realizó un viaje similar con cerca de 13 millones de litros (unos 86 000 barriles) de diésel y petróleo, en medio de una crisis energética prolongada en Cuba.



Estos envíos han coincidido con un contexto de apagones frecuentes y escasez de combustible en la isla, agravados por dificultades para mantener el suministro tradicional de Venezuela, que ha disminuido significativamente, y por las averías de plantas de generación obsoletas.

México, proveedor clave

Los últimos movimientos del Ocean Mariner subrayan el papel de México como uno de los principales proveedores de petróleo a Cuba, especialmente en un momento en que otros suministros se han reducido.



Documentos muestran que la embarcación ha realizado múltiples trayectos entre puertos mexicanos y cubanos desde mediados de 2025, lo que ha fortalecido la cadena de abastecimiento de combustible hacia la isla.

Aunque los envíos han ayudado a aliviar la situación a corto plazo, analistas señalan que estos volúmenes representan apenas una fracción del déficit energético mensual de Cuba y no sustituyen completamente el flujo regular de combustibles que tradicionalmente provenía de Venezuela.


Comentarios

