EUA ataca a ISIS en Siria tras la muerte de tres estadounidenses

En una demostración de fuerza coordinada, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron este sábado una segunda ronda de bombardeos a "gran escala" contra múltiples objetivos del Estado Islámico (ISIS) en territorio sirio. El operativo, confirmado por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), surge como respuesta directa a la muerte de tres ciudadanos estadounidenses el pasado mes de diciembre.

Detalles de la ofensiva

Los ataques se registraron a las 12:30 horas (tiempo del Este) con el respaldo de fuerzas aliadas, cuya identidad no ha sido revelada de manera oficial. Según el comunicado emitido por el Centcom, los bombardeos se dirigieron contra puntos estratégicos en diversas regiones de Siria, aunque por el momento no se han precisado las ubicaciones exactas ni el número de bajas en las filas insurgentes.

"Los ataques hoy apuntaron a ISIS a lo largo de Siria como parte de nuestro persistente compromiso para erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes y prevenir futuros ataques", declaró el organismo militar.

La 'Operación Ojo de Halcón'

Esta acción se enmarca en la 'Operation Hawkeye Strike' ('Operación Ojo de Halcón'), autorizada por el presidente Donald Trump el pasado 19 de diciembre. La misión tiene su origen en los eventos del 13 de diciembre en Palmira, donde un ataque yihadista cobró la vida de dos soldados y un intérprete estadounidenses.

Esta es la segunda fase de una campaña que ya había golpeado infraestructuras y depósitos de armas de la agrupación terrorista semanas atrás. El mensaje del Centcom hacia los grupos insurgentes fue tajante:

"Si hieres a nuestros combatientes, te encontraremos y mataremos en cualquier parte del mundo".

Un año de mano dura con el exterior

Desde el inicio del segundo mandato de la Administración Trump hace un año, la estrategia militar de Washington se ha intensificado, sumando acciones en seis países distintos bajo los pilares de lucha contra el yihadismo y el narcotráfico.

La mayoría de estas operaciones se han ejecutado mediante bombardeos selectivos con aviones tripulados y drones, manteniendo una postura de "tolerancia cero" ante agresiones a personal estadounidense. Por ahora, Estados Unidos y sus aliados de coalición aseguran que permanecerán en la región el tiempo que sea necesario para asegurar la erradicación de las células operativas de ISIS.

