Canadá no firmará acuerdo con China tras amenazas de Trump
Mark Carney dijo que no tiene una intención de firmar un acuerdo con China un día después de que el presidente de EUA amenazara con imponer aranceles del 100%
Las amenazas arancelarias posiblemente serán lo que todos recuerden cuando termine el mandato de Trump.
Y es que este domingo el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que su país no tiene una intención de firmar un acuerdo de libre comercio con China, comentario que se da apenas un día después de que el presidente estadounidense amenazara con imponer aranceles del 100% al país vecino si firmaba un pacto comercial de esta naturaleza con Pekín.
"En virtud del T-MEC (tratado comercial trilateral que incluye a México, Canadá y EE.UU.), tenemos el compromiso de no buscar acuerdos de libre comercio con economías que no sean de mercado sin previa notificación. "No tenemos intención de hacerlo con China ni con ninguna otra economía que no sea de mercado", explicó Carney en declaraciones a medios.
El primer ministro canadiense especificó que el objetivo de los acuerdos alcanzados durante su visita a China es "corregir algunos problemas que surgieron en el último par de años" en los intercambios con Pekín en sectores como el agrícola, pesquero o el automotriz.
Además, recordó que Canadá acaba de acordar una cuota anual máxima de 49,000 vehículos eléctricos, los cuales entrarán al país con aranceles reducidos.
"Esto es totalmente coherente con el acuerdo de T-MEC, con nuestras obligaciones, que respetamos profundamente en el marco de dicho acuerdo", añadió el primer ministro canadiense.
