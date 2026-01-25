Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inter_obama_mineapolis_80b1cee4c5
Internacional

Los Obama critican a Trump por tiroteos de ICE en Mineápolis

Barack y Michelle Obama acusaron a la Administración Trump de escalar la crisis tras la muerte de Alex Pretti y exigieron rendición de cuentas

  • 25
  • Enero
    2026

Las reacciones a la muerte de Alex Pretti a manos de un agente federal en Minneapolis continúan, y ahora fue el turno del expresidente y primera dama de Estados Unidos, Barack y Michelle Obama, quienes calificaron este hecho como una “llamada de atención”, además de criticar a la Administración de Donald Trump por, a su juicio, escalar la situación.

Fue mediante un comunicado que los políticos estadounidenses señalaron que los agentes federales tienen un trabajo complejo, pero deben actuar de forma legal, responsable y en coordinación con autoridades locales, algo que —afirmaron— no está ocurriendo actualmente en Minnesota.

En el documento, los Obama acusaron a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de operar con tácticas intimidatorias y sin rendición de cuentas, lo que ha derivado en dos tiroteos fatales de ciudadanos estadounidenses en las últimas semanas.

Del mismo modo, recriminaron al gobierno de Trump de no imponer disciplina ni sanciones y ofrecer explicaciones públicas, las cuales, aseguraron, no coinciden con la evidencia disponible.

Por último, expresaron su respaldo a las protestas pacíficas en Mineápolis y otras ciudades, al considerarlas un recordatorio del deber ciudadano de denunciar injusticias y exigir responsabilidades al gobierno.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
EH_DOS_FOTOS_2026_01_26_T172713_747_fb912e2fa6
Registran primera muerte por frío en Tampico, Tamaulipas
AP_26026185169061_2c37fb896f
Tormenta invernal 'Fern' deja más de 20 muertos en EUA
publicidad

Últimas Noticias

escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
sismografo_5c00c1454b
Evacúan a 20,000 personas tras sismo de 5.5 grados en China
AP_26026858809001_38148f8ef1
Joseph Blatter se suma al llamado de boicotear el Mundial en EUA
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
publicidad
×