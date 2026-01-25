Los Obama critican a Trump por tiroteos de ICE en Mineápolis

Las reacciones a la muerte de Alex Pretti a manos de un agente federal en Minneapolis continúan, y ahora fue el turno del expresidente y primera dama de Estados Unidos, Barack y Michelle Obama, quienes calificaron este hecho como una “llamada de atención”, además de criticar a la Administración de Donald Trump por, a su juicio, escalar la situación.

Fue mediante un comunicado que los políticos estadounidenses señalaron que los agentes federales tienen un trabajo complejo, pero deben actuar de forma legal, responsable y en coordinación con autoridades locales, algo que —afirmaron— no está ocurriendo actualmente en Minnesota.

The killing of Alex Pretti is a heartbreaking tragedy. It should also be a wake-up call to every American, regardless of party, that many of our core values as a nation are increasingly under assault. pic.twitter.com/0JmEsJ1QFW — Barack Obama (@BarackObama) January 25, 2026

En el documento, los Obama acusaron a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de operar con tácticas intimidatorias y sin rendición de cuentas, lo que ha derivado en dos tiroteos fatales de ciudadanos estadounidenses en las últimas semanas.

Del mismo modo, recriminaron al gobierno de Trump de no imponer disciplina ni sanciones y ofrecer explicaciones públicas, las cuales, aseguraron, no coinciden con la evidencia disponible.

Por último, expresaron su respaldo a las protestas pacíficas en Mineápolis y otras ciudades, al considerarlas un recordatorio del deber ciudadano de denunciar injusticias y exigir responsabilidades al gobierno.

