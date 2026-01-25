Brasil asume custodia de embajada de México en Perú

Este domingo, el gobierno de Brasil confirmó que serán ellos quienes asuman la custodia de las embajadas de México en Perú, en medio de la crisis que ha llevado a la ruptura de sus relaciones diplomáticas.

El Ministerio de Exteriores señaló en una nota oficial que, "atendiendo a la solicitud del Gobierno mexicano y con el consentimiento del Ejecutivo de Perú, Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos de México en territorio peruano".

"La representación abarca la custodia de las instalaciones de la Embajada de México en Perú, incluida la residencia del jefe de misión, así como de sus bienes y archivos", añadió.

Fue durante noviembre de 2025 cuando el gobierno de transición de Perú, que era liderado por José Jerí, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, después de que se otorgara asilo a la ex primera ministra Bettsy Chávez, quien pidió refugio en la embajada mexicana en Lima y que días después fue condenada a 11 años y cinco meses de cárcel por su participación en el fallido golpe de Estado.

El asilo político otorgado por México fue interpretado por la administración de Jeri como un acto inamistoso, mientras que el Congreso de Perú declaró a Claudia Sheinbaum como persona non grata por su "inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú".

Actualmente, Chávez continúa en la embajada a la espera de recibir el salvoconducto que le permita abandonar el país.

Esta no es la primera vez que Brasil asume la representación de Perú en este tipo de situaciones, pues en 2024, el país del Amazonas asumió la representación de Perú en Venezuela, pues ambos rompieron relaciones diplomáticas después de que el país andino reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente del país caribeño.

Del mismo modo, Brasil custodió durante un tiempo la legación argentina en Caracas por la misma razón.

Comentarios