¿Traerá magia? Tigres Femenil ficha a Emma Watson

Su llegada es clave para darle equilibrio al mediocampo felino, pues la plantilla de Pedro Loza está corta en esa zona tan importante del campo

  • 24
  • Enero
    2026

Bien dicen aque aunque seas el campeón no debes relajarte, pues Tigres Femenil está haciendo justo lo opuesto, pues nuevamente la directiva salió a buscar nuevos jugadoras para mantenerse como el rival a vencer dentro de la Liga MX.

Por ello, Emma Watson, nuevo fichaje felino, es uno que buscará mantener el poderío del equipo más campeón de México y darle ese "toque de magia" que todo equipo necesita.

Emma nació en Edimburgo, Escocia el 28 de enero de 2006 y cuenta con un buen recorrido en Europa, especialmente en Inglaterra, donde estuvo en las filas del Manchester United, Everton y Crystal Palace.

Watson se formó en el Rangers de su país y posteriormente fichó por el United, club donde no se logró establecer, por lo que desde hace algunos años se encuentra a préstamo en diferentes equipos, siendo Tigres donde permanecerá hasta el siguiente semestre.

Su llegada es clave para darle equilibrio al mediocampo felino, pues la plantilla de Pedro Loza está corta en esa zona, pues principalmente tiene jugadoras ofensivas que fueron adaptadas a esa zona.

Este es el tercer refuerzo felino, uniéndose a Ilana Izquierdo (también mediocampista) y Mariza Nascimento (central) como las apuestas para mantener a Tigres como uno de los protagonistas, pese al complicado inicio de torneo.


