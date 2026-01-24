Salud alerta por sarampión y refuerza vacunación en Nuevo León

La Secretaría de Salud, encabezada por Alma Rosa Marroquín, alertó sobre el sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por vía respiratoria.

De acuerdo con autoridades sanitarias, el virus es incluso más contagioso que el covid-19, el SARS o la influenza, especialmente en espacios cerrados.

Casos confirmados en Nuevo León

Hasta el momento se han confirmado tres casos de sarampión en Nuevo León.

Dos de ellos fueron importados, provenientes de Chihuahua y Jalisco, mientras que el tercer caso sí corresponde a un contagio local.

En los casos importados se realizaron intervenciones sanitarias en los lugares de trabajo y con las personas que tuvieron contacto con los pacientes.

Niño con sarampión asistió a plantel educativo en Cumbres

Las autoridades confirmaron que el caso local corresponde a un niño que viajó recientemente a Ciudad de México y que, durante su periodo de contagio, asistió al menos un día a un plantel educativo.

El secretario de Educación, Juan Parua, informó que se trata de un alumno de un colegio privado ubicado en la zona Cumbres, específicamente el colegio Cambridge. Tras la notificación oficial, se estableció contacto con la dirección del plantel para aplicar medidas sanitarias a partir del lunes.

Entre las acciones previstas se encuentra la revisión exhaustiva del estado de salud del grupo al que pertenece el menor, así como la verificación de cartillas de vacunación de sus compañeros. También se convocará a madres y padres de familia a reforzar esquemas vacunales en caso de ser necesario.

Las medidas podrían extenderse a todo el colegio y sus alrededores, con el objetivo de reducir riesgos y contener un posible brote comunitario.

Estado de salud del menor y riesgo de brote

La Secretaría de Salud informó que el niño se encuentra estable. El caso fue detectado tras una consulta con un infectólogo en un hospital privado, lo que permitió iniciar cercos epidemiológicos desde la fase de sospecha, sin esperar al diagnóstico confirmatorio.

Las autoridades señalaron que el riesgo de brote es alto, debido a la circulación del virus en varios estados del país y en regiones cercanas como Texas. Actualmente, se han identificado casos de sarampión en las 32 entidades federativas.

Se explicó que una persona sin esquema completo de vacunación tiene hasta 90% de probabilidad de adquirir la infección. En este caso, el menor contaba solo con una dosis de la vacuna, por lo que se reiteró que son necesarias dos dosis para una protección adecuada.

Síntomas y riesgos para la salud

El sarampión se presenta en distintas etapas. Inicia con malestar general, fiebre, congestión nasal, tos y conjuntivitis.

Posteriormente, aparecen manchas en la boca y un exantema maculopapular, ronchas que comienzan en la cabeza y se extienden al resto del cuerpo, principal signo de sospecha.

Entre las complicaciones se encuentran diarrea, neumonía, inflamación del cerebro, secuelas neurológicas, ceguera y desnutrición, principalmente en niños.

Periodo de contagio

El periodo de incubación del virus va de 7 a 14 días. Una persona puede contagiar desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del exantema, a través de gotitas que se expulsan al hablar, respirar o estornudar.

Las autoridades enfatizaron que una persona susceptible es aquella que no cuenta con esquemas completos de vacunación.

La vacuna contra el sarampión es gratuita, segura y clave para evitar brotes, con la meta de alcanzar cero casos en 2026.

Aunque México mantuvo históricamente saldo blanco gracias a altas coberturas de vacunación, durante la pandemia de covid-19 se descuidaron otros esquemas y aumentó el miedo a vacunarse.

Panorama internacional

El sarampión ha tenido un repunte en varios países. Se reportan casos en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Costa Rica. A nivel mundial, hasta septiembre se registraron más de 360 mil casos sospechosos.

Grupos más afectados

Los grupos de edad con mayor número de casos son niños de 1 a 4 años, seguidos de menores de 5 a 9 años y adultos jóvenes de 25 a 29 años.

La Secretaría de Salud implementa acciones comunitarias, con brigadas que visitan casa por casa y bloqueos vacunales en zonas de riesgo.

Se aplican esquemas especiales para niños de 6 a 11 meses, menores de 9 años, adolescentes y adultos hasta los 49 años que no cuenten con antecedente vacunal.

Módulos de vacunación en Nuevo León

Módulos de vacunación extramuros

Centro de Salud Nueva Morelos

24 de enero 2026.

8:30 a 14:00 hrs

Paseo Morelos

24 de enero 2026 9:00 a 14:00 hrs

Centro de Salud Terminal

24 y 25 de enero 2026

8:00 a 18.00 hrs

Soriana Country

24 y 25 de enero 2026

9:00 a 14:00 hrs

Guadalupe

Centro de Salud Insurgentes

Juárez

Centro de Salud Benito Juárez

24 de enero 2026

9:00 a 14:00 hrs

Apodaca

Centro de Salud Fomerrey 4

24 de enero 2026.

9:00 a 14:00 hrs

Cadereyta

Bodega Sumerca

24 de enero 2026.

8:30 a 15:00 hrs

Mi Súper Dollar General

24 de enero 2026.

8:30 a 15:00 hrs

24 y 25 de enero 2026

9:00 a 14:00 hrs

Abarrotes "Del Bravo"

24 de enero 2026

SMART Eloy Cavazos

24 y 25 de enero 2026

9:00 a 14:00 hrs

8:30 a 15:00 hrs

Bodega Aurrerá Express

24 de enero 2026. 8:30 a 15:00 hrs NL

